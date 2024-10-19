Η επέτειος της τρομοκρατικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ πραγματοποιήθηκε εν μέσω μιας συνεχιζόμενης κλιμάκωσης σε πολλά μέτωπα. Ένας νέος κύκλος βίας, μίσους και εκδίκησης έχει κατακλύσει ολοένα και περισσότερο ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, φέρνοντας την περιοχή στα πρόθυρα ενός ολοκληρωτικού πολέμου αναφέρει ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ στο μπλογκ του.

«Σε αυτό το επικίνδυνο πλαίσιο, ο θάνατος του Γιαχία Σινουάρ θα πρέπει να αποτελέσει σημείο καμπής» σημειώνει, επισημαίνοντας ότι ήταν ένας τρομοκράτης καταχωρισμένος στον κατάλογο της ΕΕ, υπεύθυνος για την αποτρόπαια επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και ένα από τα εμπόδια για την επειγόντως αναγκαία κατάπαυση του πυρός και την άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Πρέπει τώρα να μπει ένα τέλος στους πολέμους στη Γάζα, στη Δυτική όχθη και στον Λίβανο, Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν και τα δεινά του παλαιστινιακού λαού πρέπει να τελειώσουν υπογραμμίζει ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Όπως έγραψε πρόσφατα ο πρώην υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γκατζ, το τραύμα του Ισραήλ εκτείνεται πέρα από τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023. Καλύπτει όχι μόνο τους 1.200 νεκρούς και 250 ομήρους, από τους οποίους περίπου 100 κρατούνται ακόμη αιχμάλωτοι, αλλά και την άμεση επίθεση της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, αναγκάζοντας 70.000 Ισραηλινοί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αναφέρει ο ύπατος εκπρόσωπος.

Επιπλέον, όπως σημειώνει, υπήρξαν και οι επιθέσεις του Ιράν – πρώτα στις 13 Απριλίου και στη συνέχεια την 1η Οκτωβρίου, αναγκάζοντας εκατομμύρια Ισραηλινούς σε καταφύγια βομβών. Η ΕΕ καταδίκασε αμέσως και επανειλημμένα αυτές τις επιθέσεις με τον πιο έντονο τρόπο και αναγνώρισε το δικαίωμα και το καθήκον του Ισραήλ να υπερασπίζεται και να προστατεύει τους πολίτες του από τρομοκρατικές επιθέσεις. Το Ισραήλ δεν μπορεί να κοιτάξει το μέλλον του χωρίς να διασφαλίσει ότι η 7η Οκτωβρίου δεν θα επαναληφθεί ποτέ συμπληρώνει.

Ωστόσο, όπως κάθε δικαίωμα, το εγγενές δικαίωμα υπεράσπισης του εαυτού του από επιθέσεις έχει τα όριά του τονίζει ο Ζοζέπ Μπορέλ. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η 7η Οκτωβρίου ήταν επίσης η αρχή άλλων τραγωδιών και φρίκης αναφέρει. Περισσότεροι από 40.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών αντιποίνων του Ισραήλ. Σχεδόν 100.000 Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί, το 60% των κτιρίων στον θύλακα έχει καταστραφεί.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παράσχει πάνω από 330 εκατομμύρια ευρώ ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα το 2023 και το 2024 και έχουν αποσταλεί περισσότερες από 60 πτήσεις με την ανθρωπιστική αερομεταφορά μας και έχουμε ενεργοποιήσει τη Μονάδα Πολιτικής Προστασίας περισσότερες από δέκα φορές από τις 7 Οκτωβρίου. Μαζί με τα κράτη μέλη, η ΕΕ είναι οι μεγαλύτεροι χορηγοί ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Η απαγόρευση της ίδιας της οργάνωσης, της UNRWA

που διασφαλίζει ότι οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες λαμβάνουν ποιοτική εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη θα επιδεινώσει μια ήδη τεταμένη κατάσταση, με αρνητικές συνέπειες όχι μόνο για τους Παλαιστίνιους, αλλά και για το Ισραήλ και τελικά την Ευρώπη.

«Αυτό που χρειαζόμαστε πιο επειγόντως τώρα είναι μια κατάπαυση του πυρός και η επιστροφή μιας πολιτικής διαδικασίας, τόσο στη Γάζα όσο και στον Λίβανο» σημειώνει ο Ζοζέπ Μπορέλ επισημαίνοντας ότι καμία στρατιωτική ενέργεια από μόνη της δεν μπορεί να φέρει ένα ασφαλές μέλλον στους ανθρώπους της περιοχής. Καμία στρατιωτική ενέργεια δεν μπορεί να είναι νόμιμη αν δεν υπάρξει οποιαδήποτε προσπάθεια εξεύρεσης πολιτικής λύσης στη σύγκρουση που την προκάλεσε. «Μόνο μια πολιτική διευθέτηση θα φέρει ασφάλεια και ειρήνη» αναφέρει.

«Ο Λίβανος έχει απειληθεί να «μετατραπεί σε δεύτερη Γάζα». Αυτός ο νέος πόλεμος έχει ήδη δημιουργήσει τεράστιο ανθρώπινο πόνο και θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την περιοχή» υπογραμμίζει ο ύπατος εκπρόσωπος.

Σημειώνει τέλος ότι «η ιστορία έχει δείξει ότι δεν υπάρχουν στρατιωτικές λύσεις στις βαθιά ριζωμένες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή – ούτε στη Γάζα, ούτε στη Δυτική Όχθη, ούτε στον Λίβανο. Η ειρήνη είναι η μόνη μακροπρόθεσμη εγγύηση ασφάλειας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.