Ρωσικά πλήγματα κοντά στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα της Ουκρανίας την Πέμπτη σκότωσαν μια γυναίκα που επέβαινε στο αυτοκίνητό της, ενώ μια συνοικία της πόλης δέχτηκε επίθεση και υπέστη διακοπές ρεύματος, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης της Οδησσού, Όλεχ Κίπερ, ανέφερε μέσω Telegram ότι ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος σκότωσε μια γυναίκα που διέσχιζε μια γέφυρα με το αυτοκίνητό της νοτιοδυτικά της Οδησσού, ενώ τα τρία παιδιά της τραυματίστηκαν.

russians killed a mother and injured three children in the Odesa region.



A civilian car was crossing the bridge at the time of the strike. https://t.co/3DMpGzg8Qp pic.twitter.com/ymDDNTJbpy — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) December 18, 2025

Ο Κίπερ ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής που υφίστανται παρατεταμένες διακοπές ρεύματος να επιδείξουν υπομονή και να σταματήσουν να μπλοκάρουν τους δρόμους σε ένδειξη διαμαρτυρίας, λέγοντας ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να αποκαταστήσουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην Οδησσό, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Σεργκέι Λύσακ, δήλωσε ότι ρωσική επίθεση έπληξε υποδομές και προκάλεσε διακοπές ρεύματος, νερού και θέρμανσης σε μια «πυκνοκατοικημένη περιοχή».

Ένα άτομο τραυματίστηκε, ενώ οι ομάδες έκτακτης ανάγκης εργάζονται για την αποκατάσταση της κανονικής παροχής.

Η συνοριακή αρχή της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις σταμάτησαν τις μεταφορές κατά μήκος της διαδρομής που συνδέει την Οδησσό με το λιμάνι Ρένι του ποταμού Δούναβη. Επηρεάστηκαν επίσης τα συνοριακά περάσματα προς τη Μολδαβία, ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

