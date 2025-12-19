Ολοκληρώνεται αυτή την ώρα η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν στην επόμενη ημέρα της ευρωπαϊκής ασφάλειας και την απαιτούμενη χρηματοδότηση της Ουκρανίας για την επόμενη διετία.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ, υπήρξε μια μακρά συζήτηση σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης της δέσμευσης για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας για το 2026-2027.

Δεν συζητήθηκε μόνο το δάνειο επανορθώσεων, αλλά και η πιθανότητα αξιοποίησης του περιθωρίου του προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως ανέφεραν συγκεκριμένα ορισμένοι ηγέτες.

Μετά από μακρές συζητήσεις, είναι σαφές ότι τα δάνεια επανορθώσεων θα απαιτήσουν περισσότερη δουλειά, καθώς οι ηγέτες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν τις λεπτομέρειες.

Δεν υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση. Οι τελευταίες πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι προκρίνεται στην παρούσα φάση ένα δάνειο «γέφυρα» με εγγύηση τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ενώ ταυτοχρόνως θα εξετάζεται διεξοδικότερα το δάνειο επανορθώσεων με αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τη Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την επιλογή κοινού χρέους για τη χορήγηση δανείου έως και 90 δισεκατομμυρίων ευρώ (106 δισεκατομμύρια δολάρια) στην Ουκρανία. Οι ηγέτες της ΕΕ δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο για τη χρήση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για την υποστήριξη του δανείου και τώρα ζυγίζουν την επιλογή του κοινού χρέους.

Πηγή: skai.gr

