Τουλάχιστον 46 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πακιστανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο ανατολικό τμήμα της αφγανικής επικράτειας, ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, εκπρόσωπος της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στην Καμπούλ.

«Χθες (Τρίτη) το βράδυ διεξήχθησαν πακιστανικοί βομβαρδισμοί στην περιφέρεια Μπαρμάλ, στην επαρχία Πάκτικα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.

«Ο συνολικός αριθμός των μαρτύρων είναι 46», συνέχισε, τονίζοντας πως «στην πλειονότητά τους» τα θύματα «ήταν παιδιά και γυναίκες» και προσθέτοντας πως καταμετρήθηκαν επίσης «έξι τραυματίες».

Το υπουργείο Άμυνας του Αφγανιστάν κατήγγειλε τις «βάρβαρες» αεροπορικές επιδρομές και διεμήνυσε πως θα ανταποδώσει την «επίθεση».

«Το Ισλαμικό Εμιράτο δεν θα αφήσει αυτή την άνανδρη επίθεση αναπάντητη», καθώς «θεωρεί την υπεράσπιση του εδάφους του και της εθνικής κυριαρχίας του απαράγραπτο δικαίωμά του», σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το υπουργείο χθες βράδυ.

Αφότου επέστρεψαν στην εξουσία στην Καμπούλ οι Ταλιμπάν, τον Αύγουστο του 2021, οι εντάσεις στα σύνορα των δυο χωρών οξύνθηκαν ξανά.

Το Ισλαμαμπάντ λέει πως ένοπλες οργανώσεις, ιδίως οι πακιστανοί Ταλιμπάν —το αυτοαποκαλούμενο Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ)—, σχεδιάζουν επιθέσεις στο αφγανικό έδαφος και περνούν τα πορώδη σύνορα για να τις διαπράξουν στο πακιστανικό.

Το Σάββατο, 16 πακιστανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση εναντίον της βάσης τους, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι πακιστανοί Ταλιμπάν, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με τον Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, ανάμεσα στα θύματα των βομβαρδισμών ήταν πρόσφυγες από την Ουαζιριστάν.

Η Ουαζιριστάν είναι μια από τις πρώην ημιαυτόνομες ζώνες των φυλών στου βορειοδυτικού Πακιστάν όπου ο στρατός διεξήγαγε σειρά επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας εναντίον ανταρτών που συνδέονταν με την Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν μετά την εισβολή των ΗΠΑ και συμμάχων τους στο Αφγανιστάν το 2001 που είχε αποτέλεσμα την ανατροπή του πρώτου καθεστώτος των φονταμενταλιστών σουνιτών.

Πολλοί με καταγωγή από τις περιοχές των φυλών προσέφυγαν στο Αφγανιστάν όταν άρχισε το 2014 σειρά επιχειρήσεων του στρατού του Πακιστάν για να ξεριζωθεί το ΚΤΠ.

Πυρά του πακιστανικού στρατού εναντίον τομέων του ανατολικού Αφγανιστάν είχαν στοιχίσει τη ζωή περίπου 50 ανθρώπων τον Απρίλιο του 2022· ενώ το Ισλαμαμπάντ έχει απαιτήσει επανειλημμένα «πολύ αυστηρά μέτρα» από την Καμπούλ εναντίον εξτρεμιστών που επιτίθενται στο έδαφος του Πακιστάν με ορμητήριο την αφγανική επικράτεια.

