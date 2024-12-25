Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της το πρωί της Τετάρτης από φωτιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο στη Βόρεια Οσετία, στον ρωσικό Καύκασο, γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές.

«Εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο εμπορικό κέντρο Alania Mall», στη Βλαντικαφκάζ, την κυριότερη πόλη αυτής της ρωσικής δημοκρατίας του Καυκάσου, ανέφερε μέσω Telegram ο Σεργκέι Μενγιάλο, επικεφαλής των τοπικών αρχών.

«Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της», συνέχισε, διευκρινίζοντας πως ακόμη ένας άνθρωπος τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με ρώσους χρήστες του Telegram, η πυρκαγιά ξέσπασε προτού ανοίξει το εμπορικό κέντρο και το θύμα ήταν νοικοκυρά.

Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από ρωσικά ΜΜΕ εικονίζει πυκνό λευκό καπνό να αναδίδεται από το τετραώροφο εμπορικό κέντρο.

🚨#BREAKING: Casualties reported after gas explosion at Alania Mall in Vladikavkaz, Russia pic.twitter.com/FsPBGtoInM — World Source News 24/7 (@Worldsource24) December 25, 2024

🚨🇷🇺 RUSSIAN MALL GAS BLAST CLAIMS 1 LIFE, INJURES 9



A powerful gas explosion rocked Alania Mall in Vladikavkaz, Russia, resulting in one fatality and injuries to nine people.



Rescue teams are working at the site, while authorities launch a detailed probe to determine the cause… pic.twitter.com/34mXpCpKRI — War Monitor (@War_Monitor09) December 25, 2024

‼️🇷🇺 Explosion dans un centre commercial à Vladikavkaz 😎⬇️



🔥À Vladikavkaz, il y a eu une puissante explosion dans le centre commercial "Alania Mall", après quoi un incendie s'est déclaré. D'avance, il y a des victimes - katsapZMI



Actuellement, la cause du spectacle de feu est… pic.twitter.com/UTB2sSjTs0 — Soupedesques83 🇫🇷🇺🇦 (@Soupedesques) December 25, 2024

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, η πυρκαγιά προκάλεσε καταστροφές σ’ έναν από τους ψηλότερους ορόφους και στην οροφή του εμπορικού κέντρου.

Πηγή ρωσικών πρακτορείων ειδήσεων στα σώματα ασφαλείας δήλωσε πως πριν από την πυρκαγιά σημειώθηκε έκρηξη.

Τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς δεν είναι σαφή ως τώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

