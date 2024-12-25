Λογαριασμός
Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό κέντρο στον Καύκασο - Μια νεκρή και ένας τραυματίας (Βίντεο)

Η πυρκαγιά προκάλεσε καταστροφές σ’ έναν από τους ψηλότερους ορόφους και στην οροφή του εμπορικού κέντρου - Οι φλόγες ξέσπασαν πριν ανοίξει για το κοινό 

Φωτιά Καύκασος

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της το πρωί της Τετάρτης από φωτιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο στη Βόρεια Οσετία, στον ρωσικό Καύκασο, γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές.

«Εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο εμπορικό κέντρο Alania Mall», στη Βλαντικαφκάζ, την κυριότερη πόλη αυτής της ρωσικής δημοκρατίας του Καυκάσου, ανέφερε μέσω Telegram ο Σεργκέι Μενγιάλο, επικεφαλής των τοπικών αρχών.

«Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της», συνέχισε, διευκρινίζοντας πως ακόμη ένας άνθρωπος τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με ρώσους χρήστες του Telegram, η πυρκαγιά ξέσπασε προτού ανοίξει το εμπορικό κέντρο και το θύμα ήταν νοικοκυρά.

Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από ρωσικά ΜΜΕ εικονίζει πυκνό λευκό καπνό να αναδίδεται από το τετραώροφο εμπορικό κέντρο.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, η πυρκαγιά προκάλεσε καταστροφές σ’ έναν από τους ψηλότερους ορόφους και στην οροφή του εμπορικού κέντρου.

Πηγή ρωσικών πρακτορείων ειδήσεων στα σώματα ασφαλείας δήλωσε πως πριν από την πυρκαγιά σημειώθηκε έκρηξη.

Τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς δεν είναι σαφή ως τώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Φωτιά εμπορικό κέντρο Ρωσία
