H «Πόλη του Πάγου» της Κίνας με τα εντυπωσιακά γλυπτά άνοιξε τις πύλες της - Δείτε εντυπωσιακά βίντεο

Η εντυπωσιακή έκθεση εκτείνεται σε 1,5 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει πάνω από 260 γλυπτά από χιόνι!

Πόλη του Πάγου

Άνοιξαν οι πύλες της 41ης Διεθνούς Έκθεσης Γλυπτικής στο Χιόνι και στον Πάγο στην πόλη Χαρμπίν στην επαρχία Χεϊλονγκτζιάνγκ, στην καρδιά της βορειοανατολικής Κίνας.

Με θέμα «Κοινά όνειρα, κοινές καρδιές, θρύλοι του πάγου και του χιονιού» η έκθεση εκτείνεται σε 1,5 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει πάνω από 260 γλυπτά από χιόνι.

Η Έκθεση εγκαινιάζεται επίσημα στις αρχές Ιανουαρίου και διαρκεί μέχρι να αρχίσει να λιώνει ο πάγος, στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η Χαρμπίν, γνωστή ως «Πόλη του Πάγου» συνεχίζει να αιχμαλωτίζει τους επισκέπτες με τα εντυπωσιακά τοπία πάγου και χιονιού που κόβουν την ανάσα και προσελκύει πλήθη τουριστών απ’ όλο τον κόσμο.

Φέτος, τα εκπληκτικά έργα τέχνης ενσωματώνουν ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου ειδικού αφιερώματος στους 9ους Ασιατικούς Χειμερινούς Αγώνες, που θα πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο του 2025.

Εκτός από τις δημιουργίες από πάγο, κτίρια πάγου σε φυσικό μέγεθος και τεράστια γλυπτά η Έκθεση προσφέρει μια σειρά από διασκεδαστικές δραστηριότητες, όπως χιονοσωλήνες, έλκηθρο και ποδηλασία χιονιού, ποδόσφαιρο και χόκεϊ στον πάγο, ψάρεμα στο ποτάμι, συναυλίες, επιδείξεις μόδας και κινηματογραφικό Φεστιβάλ Χιονιού και Πάγου.

Στην πραγματικότητα, η Έκθεση είναι πιο εντυπωσιακή μετά το σκοτάδι, όταν χιλιάδες φώτα φωτίζουν τα γλυπτά, πολλά από τα οποία είναι φτιαγμένα με απιονισμένο νερό, δημιουργώντας κομμάτια πάγου διάφανα σαν γυαλί.

