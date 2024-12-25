Άνοιξαν οι πύλες της 41ης Διεθνούς Έκθεσης Γλυπτικής στο Χιόνι και στον Πάγο στην πόλη Χαρμπίν στην επαρχία Χεϊλονγκτζιάνγκ, στην καρδιά της βορειοανατολικής Κίνας.

Με θέμα «Κοινά όνειρα, κοινές καρδιές, θρύλοι του πάγου και του χιονιού» η έκθεση εκτείνεται σε 1,5 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει πάνω από 260 γλυπτά από χιόνι.

Watch: The 26th Harbin Ice and Snow World opens to the public #Harbin #WinterSolstice pic.twitter.com/w0LC5zzVar — Chinese Embassy in Fiji (@ChineseEmb_FJ) December 24, 2024

Η Έκθεση εγκαινιάζεται επίσημα στις αρχές Ιανουαρίου και διαρκεί μέχρι να αρχίσει να λιώνει ο πάγος, στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η Χαρμπίν, γνωστή ως «Πόλη του Πάγου» συνεχίζει να αιχμαλωτίζει τους επισκέπτες με τα εντυπωσιακά τοπία πάγου και χιονιού που κόβουν την ανάσα και προσελκύει πλήθη τουριστών απ’ όλο τον κόσμο.

The Art of Snow! On the 23rd, the 37th Harbin Sun Island International Snow Sculpture Art Expo welcomed visitors. The expo spans an area of 1.5 million square meters and features over 260 snow sculptures, including competition and artistic works. (Video by Wang Zhongwei) #Harbin pic.twitter.com/gYrAvzLyOo — Discover Heilongjiang (@northeastweb1) December 25, 2024

Φέτος, τα εκπληκτικά έργα τέχνης ενσωματώνουν ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου ειδικού αφιερώματος στους 9ους Ασιατικούς Χειμερινούς Αγώνες, που θα πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο του 2025.

Εκτός από τις δημιουργίες από πάγο, κτίρια πάγου σε φυσικό μέγεθος και τεράστια γλυπτά η Έκθεση προσφέρει μια σειρά από διασκεδαστικές δραστηριότητες, όπως χιονοσωλήνες, έλκηθρο και ποδηλασία χιονιού, ποδόσφαιρο και χόκεϊ στον πάγο, ψάρεμα στο ποτάμι, συναυλίες, επιδείξεις μόδας και κινηματογραφικό Φεστιβάλ Χιονιού και Πάγου.

Στην πραγματικότητα, η Έκθεση είναι πιο εντυπωσιακή μετά το σκοτάδι, όταν χιλιάδες φώτα φωτίζουν τα γλυπτά, πολλά από τα οποία είναι φτιαγμένα με απιονισμένο νερό, δημιουργώντας κομμάτια πάγου διάφανα σαν γυαλί.

Πηγή: skai.gr

