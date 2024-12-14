Ουκρανικά drones έπληξαν εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Ρωσία - Επιθέσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας

Ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) χτύπησαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην περιφέρεια Αριόλ, στην κεντρική Ρωσία, όπως δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης Αντρέι Κλίτσκοφ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να σπάσουν παράθυρα σε κατοικίες.

Σε δήλωσή του στο Telegram, ο Κλίτσκοφ έκανε λόγο για «μαζική επίθεση» σε εγκατάσταση που είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Από τα θραύσματα drones που καταρρίφθηκαν έσπασαν τζάμια σε κατοικίες, σύμφωνα με τον ίδιο.

Επιθέσεις με drones αναφέρθηκαν και σε άλλες ρωσικές περιοχές.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ, ο Βλαντίμιρ Κοντράτιεφ, δήλωσε ότι η οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν ουκρανικά drones σε διάφορες περιοχές της περιφέρειας αυτής. Σύμφωνα με τον ίδιο, έσπασαν τζάμια σπιτιών σε χωριό της περιοχής, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν επτά drones στην περιφέρεια Μπριάνσκ, στα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Αλεξάντρ Μπόγκομαζ.

Στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, που συχνά αποτελεί στόχο του ουκρανικού στρατού στα βορειοανατολικά σύνορα της χώρας, ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε δύο χωριά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας κάτοικος και να ξεσπάσει πυρκαγιά σε οικία που γρήγορα κατασβέστηκε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

