Η κρίση στη Γεωργία ενδέχεται να κλιμακωθεί σήμερα, με την αναμενόμενη εκλογή στην προεδρία του ακροδεξιού πρώην ποδοσφαιριστή Μιχαήλ Καβελασβίλι, ανθρώπου πιστού στην κυβέρνηση που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με κύμα φιλοευρωπαϊκών διαδηλώσεων.

Έχει ήδη εξαγγελθεί συγκέντρωση σήμερα το πρωί μπροστά στο κοινοβούλιο, όπου το Εκλεκτορικό Σώμα, που ελέγχεται από το κυβερνών κόμμα, αναμένεται να τον αναδείξει στην προεδρία, σε μια ψηφοφορία την οποία μποϊκοτάρει η αντιπολίτευση.

Ο Μιχαήλ Καβελασβίλι είναι επισήμως ο μοναδικός υποψήφιος, η αντιπολίτευση αρνήθηκε να καταλάβει τις έδρες της στο κοινοβούλιο –μετά τις επίμαχες βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου— και δεν έχει προτείνει καμιά υποψηφιότητα για το αξίωμα. Ο 53χρονος Καβελασβίλι κατηγορείται από τους διαδηλωτές ότι είναι μαριονέτα του δισεκατομμυριούχου Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, που απέκτησε περιουσία στη Ρωσία, ίδρυσε το κόμμα Γεωργιανό Όνειρο και κυβερνά παρασκηνιακά τη Γεωργία από το 2012.

Ο αρχηγός του κράτους ως πρότινος εκλεγόταν απευθείας, αλλά το κόμμα Γεωργιανό Όνειρο αναθεώρησε το σύνταγμα το 2017 για να επιτρέψει στο Εκλεκτορικό Σώμα που αποτελείται από μέλη του κοινοβουλίου και περιφερειακούς εκπροσώπους, να καθορίσουν τον νικητή. Το Γεωργιανό Όνειρο σχεδιάζει να πραγματοποιήσει την τελετή ορκωμοσίας του νέου προέδρου στις 29 Δεκεμβρίου.

Η πρώην σοβιετική δημοκρατία διανύει νέα ταραχώδη περίοδο αφότου το κυβερνών κόμμα ανακήρυξε τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές της 26ης Οκτωβρίου και η κυβέρνηση αποφάσισε τον περασμένο μήνα να αναστείλει ως το 2028 τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.

Στην πρωτεύουσα Τμπιλίσι, η βασική αντικυβερνητική διαδήλωση συγκεντρώνει κάθε βράδυ έξω από το κοινοβούλιο χιλιάδες ανθρώπους κατά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Η εν ενεργεία αρχηγός του κράτους, η Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, που έχει περιορισμένες εξουσίες αλλά βρίσκεται σε ρήξη με την κυβέρνηση και υποστηρίζει τις διαδηλώσεις, έχει δηλώσει ότι θα αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία της όσο δεν διοργανώνονται νέες βουλευτικές εκλογές. Η ίδια δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου χθες, Παρασκευή, ότι ο σημερινός διορισμός του προέδρου αποτελεί «παρωδία» και είναι «αντισυνταγματικός» και «παράνομος».

Στη Γεωργία, οι εξουσίες του αρχηγού του Κράτους είναι περιορισμένες και κυρίως συμβολικές. Αλλά αυτό δεν έχει εμποδίσει την 72χρονη, πρώην στέλεχος του διπλωματικού σώματος της Γαλλίας, να γίνει μια από τις φωνές της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης.

Χθες βράδυ, η διαδήλωση μπροστά από το κοινοβούλιο στο Τμπιλίσι έγινε χωρίς προβλήματα, χωρίς βίαιες συγκρούσεις όπως αυτές που σημάδεψαν τις πρώτες δέκα ημέρες των κινητοποιήσεων που άρχισαν στις 28 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP - dpa

