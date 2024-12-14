ΗΠΑ: Ο Τραμπ θέλει η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για τα μυστηριώδη drones του Νιου Τζέρσεϊ

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν είναι ειλικρινής σχετικά με τις μυστηριώδεις εμφανίσεις drones που έχουν θορυβήσει τους κατοίκους του Νιου Τζέρσεϊ και θα πρέπει να προσφέρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιστατικά, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Μπορεί αυτό να συμβαίνει πραγματικά χωρίς να το γνωρίζει η κυβέρνησή μας;», διερωτήθηκεο Τραμπ σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Truth την Παρασκευή. «Δεν το νομίζω! Ενημερώστε το κοινό, και μάλιστα άμεσα. Διαφορετικά, καταρρίψτε τα!!!»

Οι αρχές στο Νιου Τζέρσεϊ - και πιο πρόσφατα στη Νέα Υόρκη - έχουν λάβει αναφορές από κατοίκους για drones που αιωρούνται πάνω από χώρους κρίσιμων υποδομών, όπως δεξαμενές νερού, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αστυνομικά τμήματα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Τα περιστατικά αυτά έχουν πυροδοτήσει ένα κύμα αβάσιμων θεωριών, που κυμαίνονται από εξωγήινη δραστηριότητα έως ανησυχίες για παρακολούθηση από ξένες δυνάμεις.

Ο Λευκός Οίκος, το Πεντάγωνο και άλλοι αξιωματούχοι της εθνικής ασφάλειας έχουν αντικρούσει τις συνωμοσίες σχετικά με τα drones και την προέλευσή τους, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια ή ότι υπάρχουν drones που εισέρχονται σε απαγορευμένο εναέριο χώρο.

«Φαίνεται ότι πολλές από τις αναφερθείσες θεάσεις είναι στην πραγματικότητα επανδρωμένα αεροσκάφη που λειτουργούν νόμιμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζον Κίρμπι σε ενημέρωση την Πέμπτη.

Παρόλα αυτά, η ανησυχία έχει αυξηθεί και οι νομοθέτες απαιτούν περισσότερες απαντήσεις.

Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Άντι Κιμ, Δημοκρατικός από το Νιου Τζέρσεϊ, δήλωσε ότι είδε δεκάδες drones την Πέμπτη το βράδυ, όταν συμμετείχε σε περιπολία των τοπικών αρχών στην κομητεία Χάντερντον, όπου έχουν εντοπιστεί.

Ο Κιμ συνέταξε επιστολή μαζί με τον γερουσιαστή Κόρι Μπούκερ και τους γερουσιαστές της Νέας Υόρκης Τσακ Σούμερ και Κίρστεν Γκίλιμπραντ καλώντας την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να τους ενημερώσει για το τι γίνεται για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Οι εντοπισμοί drones ώθησαν επίσης την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να επιβάλει περιορισμούς πτήσεων πάνω από το Trump National Golf Club στο Bedminster του Νιου Τζέρσεϊ.

