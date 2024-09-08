ΗΠΑ: Το μήνυμα του 14χρονου μακελάρη στη μητέρα του πριν σκοτώσει 4 ανθρώπους

Ο μακελάρης της Τζόρτζια, Κολτ Γκρέι, ζήτησε συγγνώμη από τη μητέρα του προτού σκοτώσει τέσσερα άτομα - κάτι που την οδήγησε σε απεγνωσμένα τηλεφωνήματα σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την τραγωδία, σύμφωνα με τον παππού του.



Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στη New York Post, ο παππούς του δράστη Τσαλς Πολχάμους είπε ότι η κόρη του, Μάρσι Γκρέι, τον είχε επισκεφθεί στο σπίτι του στο Φίτζεραλντ της Τζόρτζια, όταν ο Κολτ της έστειλε ένα τρομακτικό μήνυμα.



«Συγγνώμη, μαμά», έγραφε το μήνυμα.



Η Μάρσι, 43 ετών, έκανε απεγνωσμένα τηλεφωνήματα στο Λύκειο Apalache, και προειδοποίησε ένα σχολικό σύμβουλο για μια «ακραία έκτακτη ανάγκη», είπε ένας συγγενής της στη Washington Post.

Μάρσι Γκρέι



«Ήμουν αυτή που ειδοποίησε τους σχολικούς συμβούλους στο λύκειο. Τούς είπα ότι ήταν έκτακτη ανάγκη, και να πάνε αμέσως να βρουν [τον γιο μου] για να τον ελέγξουν», είπε στην αδερφή της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Αφού έλαβε το μήνυμα του Κολτ, η Μάρσι έτρεξε στο αυτοκίνητό της για να πάει στο Γουίντερ, περίπου τρεις ώρες μακριά, και άκουσε στα μισά του δρόμου ότι δύο μαθητές και δύο δάσκαλοι σκοτώθηκαν, είπε ο Πολχάμους, 81 ετών, στην New York Post.



Η Μάρσι Γκρέι εμφανίστηκε συντετριμμένη το Σάββατο όταν εντοπίστηκε στο σπίτι του πατέρα της.



«Είναι φρικτό. Είναι απολύτως φρικτό», είπε, αρνούμενη να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αιματοχυσία.



Μετά την πανικόβλητη κλήση της Μάρσι Γκρέι, οι υπάλληλοι του σχολείου φάνηκαν να προσπαθούν να αποτρέψουν την καταστροφή, είπε η αδερφή του Γκρέι Άνι Μπράουν και ένας άλλος μαθητής στη Washington Post.

Κολτ Γκρέι

Πηγή: skai.gr

