Ratan Tata: Πέθανε ο πρόεδρος της ινδικής αυτοκινητοβιομηχανίας

Ο Ratan Tata, ο πρώην πρόεδρος της ινδικής πολυεθνικής αυτοκινητοβιομηχανίας που πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια αγορά με μια σειρά από εξαγορές υψηλού προφίλ, απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρειας.

Ο Tata, ο οποίος διηύθυνε τον όμιλο δραστηριοτήτων για περισσότερα από 20 χρόνια ως πρόεδρος, υποβαλλόταν σε εντατική θεραπεία σε νοσοκομείο της Βομβάης, ανέφεραν στο Reuters άτομα από το στενό του περιβάλλον.

H Tata παράγει αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, επαγγελματικά βαν και στρατιωτικά οχήματα.

Είναι η 18η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία, η τέταρτη μεγαλύτερη κατασκευάστρια φορτηγών και η δεύτερη μεγαλύτερη κατασκευάστρια λεωφορείων κατ' όγκο.

Ιδρύθηκε το 1945, αρχικά ως κατασκευάστρια μόνο ατμομηχανών.

Η Tata Motors κατατάσσεται 314η στο Fortune Global 500 του 2012, με τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως και είχε 82.797 υπαλλήλους το 2019.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.