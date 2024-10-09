Ratan Tata: Πέθανε ο πρόεδρος της ινδικής αυτοκινητοβιομηχανίας

Ο Ratan Tata, ο πρώην πρόεδρος της ινδικής πολυεθνικής αυτοκινητοβιομηχανίας που πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια αγορά με μια σειρά από εξαγορές υψηλού προφίλ, απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρειας.
Ο Tata, ο οποίος διηύθυνε τον όμιλο δραστηριοτήτων για περισσότερα από 20 χρόνια ως πρόεδρος, υποβαλλόταν σε εντατική θεραπεία σε νοσοκομείο της Βομβάης, ανέφεραν στο Reuters άτομα από το στενό του περιβάλλον.
H Tata παράγει αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, επαγγελματικά βαν και στρατιωτικά οχήματα.
Είναι η 18η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία, η τέταρτη μεγαλύτερη κατασκευάστρια φορτηγών και η δεύτερη μεγαλύτερη κατασκευάστρια λεωφορείων κατ' όγκο.
Ιδρύθηκε το 1945, αρχικά ως κατασκευάστρια μόνο ατμομηχανών.
Η Tata Motors κατατάσσεται 314η στο Fortune Global 500 του 2012, με τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως και είχε 82.797 υπαλλήλους το 2019.
