Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε με ευρεία πλειοψηφία την πρότασης μομφής κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόταση μομφής, που κατατέθηκε από την άκρα δεξιά, υποστηρίχθηκε από 175 και απορρίφθηκε από 360 ευρωβουλευτές.

Δεκαοκτώ μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απείχαν.

Την πρωτοβουλία για την πρόταση μομφής είχε ο Ρουμάνος ακροδεξιός ευρωβουλευτής Γκέοργκε Πιπερέα, ο οποίος κατηγορούσε τη Φον ντερ Λάιεν για «έλλειψη διαφάνειας» στην υπόθεση του Pfizergate.

Η πρόεδρος της Κομισιόν ουδέποτε δημοσιοποίησε τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, όταν η Κομισιόν διαπραγματευόταν την αγορά εμβολίων από την εταιρεία.

Πολλές ενώσεις και πρόσωπα που αντιτίθενται στα εμβόλια είχαν προσφύγει κατά της Κομισιόν για το θέμα αυτό, ενώ η αμερικανική εφημερίδα New York Times ζήτησε, χωρίς αποτέλεσμα, να αποκτήσει πρόσβαση στα εν λόγω μηνύματα.

Ο Πιπερέα υποστηρίζει επίσης ότι οι Βρυξέλλες «παρενέβησαν» στις προεδρικές εκλογές της Ρουμανίας, τις οποίες κέρδισε ο φιλοευρωπαίος υποψήφιος Νικούσορ Νταν, τον περασμένο Μάιο. Ο Ρουμάνος ευρωβουλευτής κατηγορεί γενικότερα την Κομισιόν για «κατάχρηση εξουσίας» και ότι «αγνοεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται από τη φον ντερ Λάιεν.

Η προσπάθεια του Πιπερέα να ανατρέψει την ομάδα της φον ντερ Λάιεν ήταν εκ των προτέρων καταδικασμένη. Ακόμη και η πολιτική ομάδα στην οποία ανήκει, το ECR, είχε πάρει αποστάσεις, καθώς σε αυτήν μετέχουν και οι Ιταλοί ευρωβουλευτές του κόμματος της Τζόρτζια Μελόνι που εμφανίζονται πιο διαλλακτικοί απέναντι στη φον ντερ Λάιεν.

Το Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν ενωμένο γύρω από την πρόεδρο, που προέρχεται από τις τάξεις του. Ο επικεφαλής του, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, είχε μιλήσει για «μαριονέτες του Πούτιν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» που «προσπαθούν να υπονομεύσουν την ενότητα της Ευρώπης και να ανατρέψουν την Επιτροπή, αυτήν την περίοδο των παγκόσμιων αναταραχών και της οικονομικής κρίσης».

Οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Κεντρώοι επίσης δεν αναμενόταν να υπερψηφίσουν την πρόταση μομφής, αν και επικρίνουν τη φον ντερ Λάιεν και το ΕΛΚ για τη «συνεργασία» του με το ECR.

