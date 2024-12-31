Υεμένη: Αμερικανικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκες όπλων Χούθι

Οι Χούθι θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την Υεμένη, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος των ανταρτών, Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ, αφού διάφορες υποδομές στην πρωτεύουσα Σαναά μπήκαν στο στόχαστρο αμερικανικών πληγμάτων.

Νωρίτερα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν στόχους στη Σαναά και σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες της Υεμένης, χθες και σήμερα.

«Στις 30 και 31 Δεκεμβρίου, αμερικανικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη στοχοθέτησαν μια εγκατάσταση διοίκησης και ελέγχου των Χούθι, μια εγκατάσταση παραγωγής προηγμένων συμβατικών όπλων και αποθήκες που περιείχαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV)» ανέφερε στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Κεντρική Διοίκηση Μέσης Ανατολής (Centcom).

Οι Χούθι, που στηρίζονται από το Ιράν, εξαπολύουν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα εδώ και έναν χρόνο, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

