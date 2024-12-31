Ουκρανία: Ακούστηκαν εκρήξεις στο Κίεβο

Η αεράμυνα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, απέκρουσε ρωσική αεροπορική επίθεση νωρίς το πρωί της Τρίτης, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της πόλης.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters έκαναν λόγο για αρκετές εκρήξεις στην πρωτεύουσα, αφού η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας σήμανε συναγερμό για πυραυλικές επιθέσεις σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συντρίμμια πυραύλου έπεσαν σε ιδιωτικό κτίριο σε μια από τις συνοικίες της πρωτεύουσας, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της πόλης στο Telegram.

Δεν υπήρξε πυρκαγιά ή ζημιές, ενώ δεν υπάρχουν και αναφορές για θύματα, πρόσθεσε η διοίκηση.

Επίθεση της Ουκρανίας με drones προκάλεσε διαρροή και πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη δυτική Ρωσία

Στο μεταξύ, επιδρομή της Ρωσίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προκάλεσε νωρίς το πρωί πυρκαγιά, ενώ διαπιστώθηκε επίσης διαρροή σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Σμαλένσκ, στο δυτικό τμήμα της ρωσικής επικράτειας, γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα.

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του ρωσικού υπουργείου Άμυνας απώθησαν επίθεση ουκρανικών drones στην περιοχή Γιάρτσεβα», κάπου τριακόσια χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ουκρανία, σημείωσε ο Βασίλι Ανόχιν μέσω Telegram.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, το κουφάρι ενός από τα drones κατέπεσε στον περίβολο εγκατάστασης αποθήκευσης πετρελαίου, κάτι που προκάλεσε «διαρροή καυσίμου» και «πυρκαγιά», πρόσθεσε.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων αποτιμούν την κατάσταση, συμπλήρωσε ο κ. Ανόχιν, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα.

Συνολικά, 68 ουκρανικά UAVs καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, ανάμεσά τους 10 στη Σμαλένσκ, που γειτονεύει με τη Λευκορωσία, σύμφωνα με τον ημερήσιο απολογισμό του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα.

Ανταπαντώντας στους συχνούς βομβαρδισμούς της Μόσχας, το Κίεβο εξαπολύει σχεδόν καθημερινά πλέον επιδρομές με drones, ιδίως εναντίον στρατιωτικών και ενεργειακών στόχων, στο ρωσκό έδαφος.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη ρωσική περιφέρεια Αριόλ. Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν πως έγινε «μαζική επίθεση» με drones.

Πηγή: skai.gr

