Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι νωρίτερα σήμερα Πέμπτη μεταγωγικό αεροσκάφος έπεσε σε ρωσικό έδαφος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί ενώ δεν έχουν δοθεί ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρόκειται για ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου An-26 συνετρίβη στην περιοχή Βορονές της νότιας Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Παράλληλα αναφέρεται ότι η πτώση του αεροσκάφους πιθανόν να οφείλεται σε μηχανική βλάβη.

Νωρίτερα, πάντως, ουκρανικά μέσα ανέφεραν πως καταρρίφθηκε ρωσικό αεροσκάφος An-26, κάνοντας λόγο για πέντε νεκρούς.

The An-26 military transport aircraft of the Russian Air Force that crashed near Voronezh in the afternoon. pic.twitter.com/qLkhpiTPdt