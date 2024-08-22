Ρωσικές επιθέσεις σε Χάρκοβο και Σούμι: 3 άμαχοι νεκροί

Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν αιτία να σκοτωθούν σήμερα δύο άμαχοι και να τραυματιστεί ένας τρίτος στην περιφέρεια Σούμι της Ουκρανίας, στα σύνορα με τη Ρωσία, ανακοίνωσε η περιφερειακή διοίκηση.

Η περιφέρεια Σούμι γειτνιάζει με την ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, όπου ουκρανικά στρατεύματα έχουν πραγματοποιήσει εισβολή από τις αρχές αυτού του μήνα.

Παράλληλα, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ουκρανίας ανακοίνωσε απόψε ότι σε ρωσική επίθεση σκοτώθηκε ένας 56χρονος άνδρας και τραυματίστηκαν άλλοι οκτώ στην περιφέρεια του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι ένα 15χρονο αγόρι, ενώ πολυκατοικίες υπέστησαν επίσης ζημιές από το ρωσικό πλήγμα στο χωριό Μποχοντούχιβ, σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

