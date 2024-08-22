Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε σήμερα τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η κυβέρνησή του εξετάζει το ενδεχόμενο να συμφωνήσει να αναπτυχθεί μια διεθνής δύναμη κατά μήκος μιας στενής λωρίδας γης στα σύνορα μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, στον αποκαλούμενο «Διάδρομο του Φιλαδέλφου».

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου επιμένει στην αρχή ότι το Ισραήλ θα ελέγχει τον Διάδρομο του Φιλαδέλφου για να εμποδίσει τον επανεξοπλισμό της Χαμάς, κάτι που θα της επέτρεπε να επαναλάβει τις ωμότητες της 7ης Οκτωβρίου» ανέφερε το πρωθυπουργικό γραφείο σε μια ανακοίνωση.

