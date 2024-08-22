Η σουηδική κυβέρνηση θεωρεί πως η αυστηρή πολιτική της αποδίδει καρπούς.Ο αριθμός των εισερχόμενων μεταναστών στη Σουηδία είναι ο χαμηλότερος που έχει υπάρξει εδώ και καιρό, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής, τόνισε την περασμένη Πέμπτη η υπουργός Μετανάστευσης της Σουηδίας, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ. Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο φέτος εγκατέλειψαν τη Σουηδία σχεδόν 5.700 περισσότεροι άνθρωποι απ' ό,τι στο παρελθόν. Και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, δήλωσε η Μάλμερ Στένεργκαρντ. Επιπλέον, ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου είναι ο χαμηλότερος που έχει σημειωθεί από το 1997, πρόσθεσε η υπουργός.



Ωστόσο, η τάση για μείωση των αιτήσεων ασύλου δεν είναι καινούργια. Ήδη το 2016 κατατέθηκαν σημαντικά λιγότερες αιτήσεις ασύλου. Συγκεκριμένα: 22.000 αιτήσεις, ένας εξαιρετικά χαμηλός αριθμός, σε σύγκριση με τις σχεδόν 156.000 αιτήσεις του προηγούμενου έτους - έναν πολύ υψηλό αριθμό για μια χώρα που μετρά σχεδόν 10 εκατ. κατοίκους συνολικά.

Κομβική αλλαγή στη μεταναστευτική πολιτική το 2016

Τα χαμηλά ποσοστά οφείλονται στην αλλαγή πορείας της τότε σουηδικής κυβέρνησης. Ενώ η Σουηδία είχε στο παρελθόν ακολουθήσει μια αρκετά φιλελεύθερη πολιτική μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, έχοντας υποδεχτεί υψηλό αριθμό μεταναστών από χώρες σε πόλεμο ή κρίση, όπως η πρώην Γιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, η Συρία, το Ιράκ και η Σομαλία, οι Σοσιαλδημοκράτες που βρίσκονταν τότε στην εξουσία άλλαξαν σημαντικά τη μεταναστευτική πολιτική της στα τέλη του 2015.



Η κυβέρνηση μειοψηφίας υπό τον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον βρίσκεται στην εξουσία από τον Οκτώβριο του 2022 και αποτελείται από μετριοπαθείς, χριστιανοδημοκράτες και φιλελεύθερους. Παράλληλα την υποστηρίζουν και οι δεξιοί εθνικιστές Σουηδοί Δημοκράτες.

Αυστηρότερα μέτρα = καλύτερη ενσωμάτωση;

Το τελευταίο δελτίο τύπου της σουηδικής κυβέρνησης αναφέρει τώρα ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι που γεννήθηκαν στο Ιράκ, τη Σομαλία και τη Συρία εγκαταλείπουν τη χώρα. Η αναλογία των ανθρώπων που επαναπατρίζονται εθελοντικά παραμένει ασαφής στα στοιχεία που παραθέτει οι κυβέρνηση. Η υπουργός Μετανάστευσης φαίνεται όμως πεπεισμένη ότι τα σημερινά ποσοστά μετανάστευσης οφείλονται στην πιο περιοριστική μεταναστευτική πολιτική των τελευταίων ετών: «Οι προσπάθειες της κυβέρνησης αποδίδουν καρπούς».



Συνολικά, μπορεί κανείς να πει ότι η Σουηδία έχει περιορίσει αποτελεσματικά τη μετανάστευση αριθμητικά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, ένα σημάδι ότι αυτό δεν λύνει όλα τα προβλήματα θα μπορούσε να είναι η ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα των συμμοριών. Η αντιμετώπιση του φαινομένου αποτελεί σημαντικό στόχο του σημερινού συντηρητικού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον - το απέδωσε παρόλα αυτά και αυτό στην «ανεύθυνη μεταναστευτική πολιτική και την αποτυχημένη ενταξιακή πολιτική» της προηγούμενης κυβέρνησης.



Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.