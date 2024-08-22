Ισραήλ-Γάζα: Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις στο Κάιρο με τους επικεφαλής της Σιν Μπετ και της Μοσάντ

Οι επικεφαλής των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών βρίσκονται αυτή την ώρα στο Κάιρο για διαπραγματεύσεις που αφορούν μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νταβίντ Μπαρνέα, αρχηγός της Μοσάντ, (υπηρεσίες πληροφοριών του εξωτερικού) και ο Ρόνεν Μπαρ, ομόλογός του της Σιν Μπετ (υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας), βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Κάιρο, όπου "διαπραγματεύονται για να προωθήσουν μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων", είπε ο Ομέρ Ντόστρι.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ διέψευσε πάντως τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η κυβέρνησή του εξετάζει το ενδεχόμενο να συμφωνήσει να αναπτυχθεί μια διεθνής δύναμη κατά μήκος μιας στενής λωρίδας γης στα σύνορα μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, στον αποκαλούμενο «Διάδρομο του Φιλαδέλφου».

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου επιμένει στην αρχή ότι το Ισραήλ θα ελέγχει τον Διάδρομο του Φιλαδέλφου για να εμποδίσει τον επανεξοπλισμό της Χαμάς, κάτι που θα της επέτρεπε να επαναλάβει τις ωμότητες της 7ης Οκτωβρίου» ανέφερε το πρωθυπουργικό γραφείο σε μια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.