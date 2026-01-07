Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν διακοπές ρεύματος και νερού στη νοτιοανατολική Ουκρανία

Οι ρωσικές επιθέσεις αργά την Τετάρτη προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και νερού σε περιοχές της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και μέσα ενημέρωσης.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Suspilne ανέφερε ότι οι διακοπές ρεύματος έπληξαν την πόλη Ντνίπρο, όπου το μετρό σταμάτησε να λειτουργεί, καθώς και άλλα μέρη της περιοχής. Ο επικεφαλής του περιφερειακού συμβουλίου δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι δεν είναι σίγουρο πότε θα αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος.

Η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας DTEK ανέφερε ότι οι διακοπές ρεύματος έπληξαν περιοχές της περιφέρειας Ζαπορίζια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.