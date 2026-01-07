«Δεν νομίζω ότι ο Τραμπ θέλει να πραγματοποιήσει εισβολή στη Γροιλανδία. Ο Μάρκο Ρούμπιο μιλώντας με ρεπουμπλικανούς βουλευτές είπε ότι ενδεχομένως θα ήθελαν να την αγοράσουν, αλλά πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει» αυτό, δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι σε εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης της Rai.

«Ο Ρούμπιο, όπως δήλωσε ο ίδιος, θα συναντήσει την πολιτική ηγεσία της Δανίας με στόχο να συζητήσουν το θέμα της Γροιλανδίας», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

«Ως Ιταλία, μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπενθυμίσαμε ότι τη μοίρα της Γροιλανδίας την αποφασίζουν η Γροιλανδία και η Δανία. Η Αρκτική είναι βασικής σημασίας για την ασφάλεια όλων μας στη Δύση. Παραμένουν ως έχουν όμως, η ανεξαρτησία, η εδαφική ακεραιότητα, το απαραβίαστο των συνόρων της Γροιλανδίας», ολοκλήρωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

