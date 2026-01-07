Λογαριασμός
Bίντεο με αστυνομικό της ICE να πυροβολεί και να σκοτώνει γυναίκα στη Μινεάπολη

«Αστυνομικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, τη ζωή των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε προληπτικά» δηλώνει η κυβέρνηση

ICE

Σοκαριστικό βίντεο με αστυνομικό της ICE να πυροβολεί και να σκοτώνει μια γυναίκα στη Μινεάπολη είδε το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, αστυνομικό της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) σκότωσε μια γυναίκα κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης στη Μινεσότα την Τετάρτη, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η γυναίκα προσπάθησε να πατήσει με το αυτοκίνητό της αστυνομικούς κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης στη Μινεάπολη. «Ένας αξιωματικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, τη ζωή των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε προληπτικά», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Οι αστυνομικοί τραυματίστηκαν, αλλά αναμένεται να αναρρώσουν, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, δήλωσε ότι το γραφείο του διερευνά το περιστατικό και κάλεσε τον κόσμο να διατηρήσει την ψυχραιμία του.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΗΠΑ Μινεάπολη
