Σοκαριστικό βίντεο με αστυνομικό της ICE να πυροβολεί και να σκοτώνει μια γυναίκα στη Μινεάπολη είδε το φως της δημοσιότητας.

🚨 US woman killed after being shot by ICE agent during enforcement operation in Minneapolis



🗣️ US Department of Homeland Security says woman attempted to strike officers with her vehicle, prompting agent to fire in 'self-defense'



📢 Minneapolis Mayor Jacob Frey rejects federal… pic.twitter.com/KyoHyCA6hy January 7, 2026

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, αστυνομικό της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) σκότωσε μια γυναίκα κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης στη Μινεσότα την Τετάρτη, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η γυναίκα προσπάθησε να πατήσει με το αυτοκίνητό της αστυνομικούς κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης στη Μινεάπολη. «Ένας αξιωματικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, τη ζωή των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε προληπτικά», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αστυνομικοί τραυματίστηκαν, αλλά αναμένεται να αναρρώσουν, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, δήλωσε ότι το γραφείο του διερευνά το περιστατικό και κάλεσε τον κόσμο να διατηρήσει την ψυχραιμία του.

Minneapolis Mayor Jacob Frey tells ICE to ‘get the f–k out’ after agent guns down woman https://t.co/T03hHLa5W6 pic.twitter.com/Jrgdne39ws — New York Post (@nypost) January 7, 2026

New Minneapolis ICE shooting video shows vehicle appear to hit agent as he opened fire https://t.co/5I5elM63YG pic.twitter.com/jASqHS5MMR — New York Post (@nypost) January 7, 2026

Πηγή: skai.gr

