Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα ξημερώματα, εναντίον της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ στην κεντροανατολική Ουκρανία, όπου οι τοπικές αρχές ανέφεραν εκρήξεις.
«Η περιφέρεια δέχεται μαζική επίθεση. Ακούγονται εκρήξεις. Υπάρχουν πλήγματα σε Ντνίπρο και Πάβλογκραντ», αναφέρει ο περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια έως ότου λήξει ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα.
Στις αρχές της εβδομάδας, το Κίεβο παραδέχθηκε για πρώτη φορά πως ρωσικά στρατεύματα έχουν προωθηθεί στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολικά), όπου ο ρωσικός στρατός είχε ανακοινώσει πως προελαύνει από τον Ιούλιο.
🚨BREAKING: Russian drones and missiles have targeted Dnipro, Ukraine.— World Source News 24/7 (@Worldsource24) August 30, 2025
Fires across the city after numerous impacts. pic.twitter.com/NmOwvFsUlQ
Εν τω μεταξύ, στη Ζαπορίζια ο περιφερειάρχης Ιβάν Φέντοροφ ανέφερε πως τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικού βομβαρδισμού και δημοσιοποίησε στο Telegram φωτογραφίες κτιρίου που είχε παραδοθεί στις φλόγες.
