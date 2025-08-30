Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση εξοπλισμού για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ουκρανία εξοπλισμού για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, εκτιμώμενης αξίας 179,1 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο χθες Παρασκευή.

Κύριοι ανάδοχοι της σύμβασης θα είναι οι RTX Corp και Lockheed Martin, αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την Πέμπτη την πιθανή πώληση πυραύλων κρουζ αέρος και σχετικού εξοπλισμού στην Ουκρανία έναντι εκτιμώμενου ποσού 825 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

