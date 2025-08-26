Η Ουκρανία παραδέχεται ότι η Ρωσία έχει εισέλθει στην κρίσιμη περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ

Οι ουκρανικές δυνάμεις παραδέχτηκαν ότι ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην ανατολική βιομηχανική περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ και προσπαθεί να εδραιώσει τη θέση του, σύμφωνα με το BBC. «Πρόκειται για την πρώτη επίθεση τόσο μεγάλης κλίμακας στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ», δήλωσε ο Βίκτορ Τρεχούμποφ, της Επιχειρησιακής-Στρατηγικής Ομάδας Στρατευμάτων του Ντνίπρο, στο BBC, αν και ξεκαθάρισε ότι η προέλασή τους έχει σταματήσει.

Η Ρωσία ισχυρίζεται όλο το καλοκαίρι ότι έχει εισέλθει στην περιοχή, καθώς οι δυνάμεις της προσπαθούν να προωθηθούν βαθύτερα στο ουκρανικό έδαφος από την περιοχή του Ντόνετσκ.

Στις αρχές Ιουνίου, Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχε ξεκινήσει επίθεση στο Ντνιπροπετρόφσκ, αλλά οι τελευταίες αναφορές από την Ουκρανία υποδηλώνουν ότι έχουν μόλις περάσει τα περιφερειακά σύνορα.

Οποιαδήποτε ρωσική προέλαση στο Ντνιπροπετρόφσκ θα ήταν ένα πλήγμα για το ηθικό των Ουκρανών, καθώς η διπλωματική προσπάθεια υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να εξασθενεί, παρά τη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Το ουκρανικό πρόγραμμα χαρτογράφησης DeepState εκτίμησε την Τρίτη ότι η Ρωσία είχε πλέον καταλάβει δύο χωριά ακριβώς μέσα στην περιοχή, το Zaporizke και το Novohryhorivka.

Ωστόσο, το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας αρνήθηκε ότι αυτό συνέβη. Ο στρατός «συνεχίζει να ελέγχει» το Zaporizke, ανέφερε σε δήλωσή του, και «ενεργές εχθροπραξίες συνεχίζονται επίσης στην περιοχή του χωριού Novohryhorivka».

Η Μόσχα δεν έχει διεκδικήσει το Ντνιπροπετρόφσκ, σε αντίθεση με το Ντόνετσκ και τις άλλες τέσσερις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, αλλά έχει επιτεθεί στις μεγάλες πόλεις του, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής πρωτεύουσας Ντνίπρο.

Πριν από τον πόλεμο, το Ντνιπροπετρόφσκ είχε πληθυσμό άνω των τριών εκατομμυρίων κατοίκων και ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο βαριάς βιομηχανίας της Ουκρανίας μετά το Ντονμπάς, το οποίο αποτελείται από τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

Αν και οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει αργή πρόοδο στην κατάληψη εδαφών και έχουν υποστεί πολύ μεγάλες απώλειες, πρόσφατα έχουν σημειώσει κέρδη στο Ντόνετσκ, τονίζει το BBC

Μια μικρή ομάδα πεζικού προχώρησε ξαφνικά 10 χιλιόμετρα πέρα από τις αμυντικές γραμμές της Ουκρανίας κοντά στο Dobropillia νωρίτερα αυτό το μήνα, αλλά οι τελευταίες ενδείξεις δείχνουν ότι η προέλασή τους έχει σταματήσει.

Ο Πούτιν φέρεται να είπε στον Τραμπ ότι θα ήταν πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο αν η Ουκρανία παρέδιδε τις περιοχές της περιφέρειας του Ντόνετσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, αλλά πολλοί Ουκρανοί πιστεύουν ότι ο Ρώσος ηγέτης έχει άλλα σχέδια.

Ο συνταγματάρχης Παύλο Παλίσα, αναπληρωτής επικεφαλής του προεδρικού γραφείου στο Κίεβο, προειδοποίησε τους δημοσιογράφους στις ΗΠΑ τον Ιούνιο ότι το Κρεμλίνο ήθελε να καταλάβει όλη την Ουκρανία ανατολικά του ποταμού Δνείπερου, ο οποίος χωρίζει την Ουκρανία στα δύο.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, προειδοποίησε επίσης ότι η παράδοση ουκρανικού εδάφους στη Ρωσία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας θα ήταν «παγίδα». «Ξεχνάμε ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει ούτε μία παραχώρηση και ότι είναι αυτή η επιτιθέμενη πλευρά», δήλωσε στο BBC.

Μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα και στη συνέχεια με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε ξεκινήσει τις προετοιμασίες για μια σύνοδο κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών. Μέχρι το τέλος της περασμένης εβδομάδας, οι ελπίδες για μια σημαντική εξέλιξη εξασθένησαν.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επέμεινε ότι «η ατζέντα [για τη σύνοδο κορυφής] δεν είναι καθόλου έτοιμη» και ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση. Είπε επίσης ότι οποιαδήποτε συζήτηση για μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας είναι «άσκοπη», παρόλο που αυτό δεν το δέχεται η Δύση.

Ο Ζελένσκι, εν τω μεταξύ, προέτρεψε τους δυτικούς συμμάχους του να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας. Ο Ουκρναός πρόεδρος συνάντησε τον αρχηγό των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, ναύαρχο Sir Tony Radakin, στο Κίεβο την Τρίτη και ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι έτοιμο να στείλει στρατεύματα στο έδαφος μόλις τελειώσουν οι εχθροπραξίες.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε από τη μεριά του την Τρίτη ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία θα επιτρέψουν πρωτίστως στον ουκρανικό στρατό να υπερασπιστεί τη χώρα του μακροπρόθεσμα. Ο Μερτς είπε ότι ο Ζελένσκι είχε καταστήσει σαφές ότι είναι έτοιμος να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Πούτιν και τώρα είναι η σειρά της Μόσχας να απαντήσει: «Αν ο Ρώσος πρόεδρος είναι σοβαρός όσον αφορά τον τερματισμό των σκοτωμών, τότε θα αποδεχτεί την πρόταση».

Πηγή: skai.gr

