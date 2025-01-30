Ρωσικά ΜΜΕ: Ρώσοι παγκόσμιοι πρωταθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ βρίσκονταν στο αεροπλάνο που συνετρίβη στην Ουάσινγκτον

Οι πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές στο καλλιτεχνικό πατινάζ στα ζευγάρια στην εθνική ομάδα της Ρωσίας Γεβγκένια Σισκόβα και Βαντίμ Ναούμοφ επέβαιναν στο επιβατικό αεροπλάνο που συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο το βράδυ της Τετάρτης το Εθνικό Αεροδρόμιο Ρίγκαν στην Ουάσινγκτον, όπου υπάρχουν δεκάδες νεκροί. Στο επιβατικό αεροπλάνο βρίσκονταν 64 άτομα ενώ 3 άτομα ήταν στο στρατιωτικό ελικόπτερο.

«Οι Γεβγκένια Σισκόβα και Βαντίμ Ναούμοφ επέβαιναν στο αεροπλάνο που έπεσε», δήλωσε πηγή του ρωσικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων TASS. Η Σισκόβα και ο Ναούμοφ, οι οποίοι ήταν παντρεμένοι, κέρδισαν το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο καλλιτεχνικό πατινάζ στα ζευγάρια το 1994.

Ο γιός τους, ο Μαξίμ, ο οποίος είχε αγωνισθεί για τις ΗΠΑ στο καλλιτεχνικό πατινάζ, εκφράζονται φόβοι ότι βρισκόταν επίσης μέσα στο αεροπλάνο, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA. Είχε αγωνισθεί στο αμερικανικό πρωτάθλημα καλλιτεχνικού πατινάζ στην Ουιτσιτά του Κάνσας από τις 20 ως τις 26 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον ιστότοπο της συνάντησης.

Το ζευγάρι φέρεται ότι επέστρεφε από τους αγώνες και ότι ταξίδευε με μια ομάδα νεαρών αθλητών του καλλιτεχνικού πατινάζ. Το ρωσικό ειδησεογραφικό μέσο Mash δημοσιοποίησε ένα κατάλογο 13 αθλητών του καλλιτεχνικού πατινάζ, πολλοί από τους οποίους παιδιά Ρώσων μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τους οποίους πιστεύεται ότι βρίσκονταν στο αεροπλάνο.

Η Ίνα Βολιάνσκαγια, πρώην αθλήτρια του καλλιτεχνικόυ πατινάζ που είχε αγωνισθεί για τη Σοβιετική Ένωση, φέρεται ότι βρισκόταν επίσης στο αεροπλάνο, μετέδωσε το TASS. Ήταν προπονήτρια της λέσχης καλλιτεχνικού πατινάζ της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.

Ένα επιβατικό αεροπλάνο της American Airlines και ένα ελικόπτερο Black Hawk του αμερικανικού στρατού συνετρίβησαν στον ποταμό Πότομακ αφού συγκρούσθηκαν στον αέρα χθες, Τετάρτη, το βράδυ (τοπική ώρα) κοντά στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Στο μεταξύ, η Αμερικανική Ομοσπονδία Καλλιτεχνικού Πατινάζ - ο αμερικανικός οργανισμός που ασχολείται με το άθλημα - επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της ότι αρκετά μέλη της κοινότητας του πατινάζ βρίσκονταν στην πτήση 5342 της American Airlines. «Αυτοί οι αθλητές, οι προπονητές και τα μέλη των οικογενειών τους επέστρεφαν στην πατρίδα τους από το National Development Camp που πραγματοποιήθηκε σε συνδυασμό με το Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ των ΗΠΑ στη Γουιτσιτά του Κάνσας», αναφέρει η ανακοίνωση. «Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την ανείπωτη τραγωδία και έχουμε τις οικογένειες των θυμάτων στις καρδιές μας. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις αυτές είναι διαθέσιμες».

Σημειώνεται ότι η Σισκόβα, 52 ετών, και ο Ναούμοφ, 55 ετών, ήταν οι νικητές του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος του 1994 ενώ κέρδισαν επίσης αργυρό και χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πατινάζ στα ζευγάρια, κέρδισαν ένα αργυρό και τέσσερα χάλκινα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και κέρδισαν τον τελικό του Grand Prix της Διεθνούς Ένωσης Πατινάζ για τη σεζόν 1995/96. Μετά το τέλος της καριέρας τους, η Σισκόβα και η Ναούμοφ στράφηκαν στην προπονητική, ζώντας στις ΗΠΑ από το 1998.

Το Κρεμλίνο εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους Ρώσους που έχασαν αγαπημένους τους στη συντριβή του αεροπλάνου στην Ουάσινγκτον

Το Κρεμλίνο εξέφρασε σήμερα τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες Ρώσων πολιτών οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του αεροπλάνου της εταιρείας American Airlines χθες, Τετάρτη, το βράδυ (τοπική ώρα) στην Ουάσινγκτον.

Ερωτηθείς σχετικά με την παρουσία αυτών των αθλητών στο αεροπλάνο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως «αυτές οι θλιβερές πληροφορίες επιβεβαιώνονται». «Άλλοι συμπολίτες μας βρίσκονταν επίσης» μέσα στο αεροπλάνο, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σχεδιάζει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να του εκφράσει τα συλλυπητήριά του, ο Πεσκόφ δήλωσε πως προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για επαφές σε υψηλό επίπεδο.

