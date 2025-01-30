Χάος και σύγχυση στον μύλο της νέας πολιτικής πραγματικότητας των ΗΠΑ

Της Αθηνάς Παπακώστα

Μόλις δύο 24ωρα μετά από το σαρωτικό, αλλά απολύτως ασαφές, υπόμνημα του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το οποίο «πάγωναν» τρισεκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακά δάνεια, επιχορηγήσεις και άλλες μορφές οικονομικής βοήθειας, η νέα διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών το ανακαλεί. Ωστόσο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, διευκρινίζει ότι το μέτρο δεν ακυρώθηκε, αλλά αναλυτές ήδη κάνουν λόγο για αναδίπλωση.

Η νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών συμπλήρωσε μία εβδομάδα ασκώντας πίεση με σειρά διαταγμάτων σε πολλαπλά μέτωπα δίχως να συναντά, ουσιαστικά και πρακτικά, καμία αντίσταση. Αυτή τη φορά, όμως, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Όταν το εν λόγω υπόμνημα είδε τη Δευτέρα το φως της δημοσιότητας, προκάλεσε χάος και σύγχυση. Οι πρώτες μηνύσεις από σειρά οργανώσεων και μη κυβερνητικούς οργανισμούς έπεσαν βροχή και ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε το «πάγωμα» πληρωμών μέχρι τη Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου. Προγράμματα υγείας, παιδείας και πρόνοιας κόντεψαν να τιναχτούν στον αέρα, αφού κανείς δεν γνώριζε με βεβαιότητα ποια επιχορήγηση κόβεται και ποια οικονομική ενίσχυση εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, μετά την ανάκληση του υπομνήματος τόνισε πως το πάγωμα «είναι παράνομο» και προσέθεσε ότι η νέα διακυβέρνηση Τραμπ «βλάπτει οικογένειες για να βοηθά τους δισεκατομμυριούχους φίλους της».

Το πάγωμα των ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων, δανείων και άλλων προγραμμάτων βοήθειας, είναι ακόμη μία εντολή Τραμπ έπειτα από τη σειρά διαταγμάτων που ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει υπογράψει σε μία μόλις εβδομάδα διακυβέρνησης. Εκτός από την αντιμεταναστευτική του επίθεση και τον τερματισμό των πολιτικών για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη ο πρόεδρος Τραμπ στοχεύει στο ψαλίδισμα δαπανών του ομοσπονδιακού κράτους και για τον σκοπό αυτό έχει συστήσει και το DOGE, το νέο υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας.

Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, προχθές Τρίτη στο κατάμεστο Briefing Room, «πάγωμα πληρωμών σημαίνει τέλος στη χρηματοδότηση παράνομων προγραμμάτων για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη. Σημαίνει τέλος στις επιχορηγήσεις υπέρ της πράσινης “απάτης” που έχει κοστίσει στους Αμερικανούς φορολογούμενους δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Σημαίνει τέλος στη χρηματοδότηση της διεμφυλικότητας και της επαγρύπνησης για διακρίσεις φύλου σε όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες». Για τον Λευκό Οίκο η κάθε κίνηση, η κάθε εντολή και η κάθε απόφαση στοχεύει να διασφαλίσει πως «όλα τα χρήματα που δαπανά η Ουάσιγκτον συμμορφώνονται με την ατζέντα του προέδρου».

Το ιδεολογικό πρόσημο της απόφασης δεν μπορεί να παραβλεφθεί και ακόμη και οι Δημοκρατικοί που εξακολουθούν να παραμένουν αποπροσανατολισμένοι από την επικράτηση Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου έκαναν λόγο για επίθεση κατά του Συντάγματος και του αμερικανικού λαού επιμένοντας να τρέξουν το θέμα ασκώντας ακόμη και δικαστική πίεση στην κυβέρνηση.

Σύμφωνα με νομικούς, εάν το πάγωμα πληρωμών φτάσει μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας η κυβέρνηση Τραμπ, παρά την πλειοψηφία συντηρητικών δικαστών, δεν φαίνεται να έχει ελπίδα να κερδίσει.

«Αυτοί οι δικαστές έδωσαν όρκο να τηρούν το Σύνταγμα του έθνους», τονίζει σχετικά ο γενικός εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ, Ματ Πλάτκιν, εξηγώντας πως «είμαι βέβαιος πως το Ανώτατο Δικαστήριο, ακόμη και αυτό που έχουμε, θα καταλάβει την υπόθεση όπως ακριβώς είναι μία παράνομη, αντισυνταγματική και αντιαμερικανική προσπάθεια που βλάπτει τους πολίτες για μερικούς πολιτικούς πόντους».

