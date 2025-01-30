Απελευθέρωση ομήρων σήμερα από τη Χαμάς - Προετοιμασίες στη Γάζα - Φωτογραφίες

Τρεις Ισραηλινούς και 5 Ταϊλανδούς ομήρους θα απελευθερώσει σήμερα η Χαμάς, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας που, μέχρι ώρας, εξελίσσεται ομαλά.

Δύο Ισραηλινές, η 20χρονη Αγκάμ Μπέργκερ, που πιάστηκε αιχμάλωτη στις 7 Οκτωβρίου 2023 όταν υπηρετούσε τη στρατιωτική της θητεία κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, η 29χρονη Αρμπέλ Γεχούντ, που αιχμαλωτίστηκε στο κιμπούτς Νιζ Οζ μαζί με την οικογένεια του αρραβωνιαστικού της, καθώς και ένας Γερμανοϊσραλινός 80 ετών, ο Γκάντι Μόζες, θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα.

Σε αντάλλαγμα το Ισραήλ θα αφήσει ελεύθερους 110 Παλαιστίνιους κρατούμενους, εκ των οποίων 32 καταδικασμένοι σε ισόβια κάθειρξη. Οι κρατούμενοι που θα απελευθερωθούν, εκ των οποίων οι 20 θα εξοριστούν, θα φτάσουν στη Ραμάλα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη περίπου το μεσημέρι (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας, που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου, έχουν απελευθερωθεί τρεις Ισραηλινοί όμηροι πολίτες και τέσσερις στρατιώτες, όλες γυναίκες. Σε αντάλλαγμα το Ισραήλ έχει απελευθερώσει 290 Παλαιστίνιους καταδικασθέντες και κρατούμενους.

Αγνωστο πού και πότε θα γίνει η ανταλλαγή

Πιστεύεται ότι οι όμηροι μπορεί να μην απελευθερωθούν όλοι στον ίδιο χρόνο και τόπο.

H Jerusalem Post αναφέρει ότι η Χαμάς κάνει προετοιμασίες στην πόλη Τζαμπαλίγια, στη βόρεια Γάζα, παρουσιάζοντας και φωτογραφίες.

Οι μαχητές της Χαμάς, μαζί με πολίτες της Τζαμπαλίγια, στήνουν μία εξέδρα ενώ πλάνα δείχνουν και ένα πανό με τα ονόματα των μονάδων των IDF.

Παρόμοια εξέδρα είχε στηθεί και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν απελευθερώθηκαν άλλοι 4 όμηροι.

Σύμφωνα με το Reuters, ετοιμασίες γίνονται και στην Χαν Γιουνίς. Μαχητές της Χαμάς και ομάδες της Ισλαμικής Τζιχάντ έχουν φτάσει στην πόλη πριν από την παράδοση των Ισραηλινών ομήρων.

Ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Ισλαμικής Τζιχάντ είπε σε τηλεγράφημα ότι η ομάδα «ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για να παραδώσει δύο Ισραηλινούς ομήρους».

Μια 4η ανταλλαγή είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, με την απελευθέρωση τριών ομήρων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, το Ισραήλ.

Όμως η Χαμάς προειδοποίησε ότι οι επόμενες απελευθερώσεις ομήρων ενδέχεται να επηρεαστούν, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι καθυστερεί την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, κάτι που το Ισραήλ διέψευσε.

Πηγή: skai.gr

