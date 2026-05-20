Δύο ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη αναχαίτισαν «επανειλημμένα και επικίνδυνα» ένα άοπλο κατασκοπευτικό αεροσκάφος της RAF πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας (MoD).

Ένα ρωσικό μαχητικό Su-35 πλησίασε το αεροσκάφος επιτήρησης Rivet Joint τόσο κοντά, ώστε ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα έκτακτης ανάγκης του, απενεργοποιώντας τον αυτόματο πιλότο. Παράλληλα, ένα Su-27 πραγματοποίησε έξι διελεύσεις μπροστά από το αεροσκάφος της RAF, φτάνοντας σε απόσταση μόλις έξι μέτρων από το ρύγχος του.

Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, επαίνεσε τον «εξαιρετικό επαγγελματισμό» του πληρώματος της RAF κατά τη διάρκεια των «απαράδεκτων» ρωσικών ελιγμών. Το MoD χαρακτήρισε το περιστατικό ως την πιο επικίνδυνη ρωσική ενέργεια από το 2022, όταν ένας «ανεξέλεγκτος» Ρώσος πιλότος είχε εκτοξεύσει πύραυλο εναντίον άλλου Rivet Joint πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, το Rivet Joint πραγματοποιούσε προγραμματισμένη διεθνή αποστολή για την ενίσχυση της ασφάλειας της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Καταδικάζοντας τις αναχαιτίσεις, ο Χίλι δήλωσε:

«Το περιστατικό αυτό αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα επικίνδυνης και απαράδεκτης συμπεριφοράς Ρώσων πιλότων απέναντι σε άοπλο αεροσκάφος που επιχειρούσε σε διεθνή εναέριο χώρο. Οι ενέργειες αυτές δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος και πιθανής κλιμάκωσης. Το περιστατικό αυτό δεν θα αποτρέψει τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να υπερασπιστεί το ΝΑΤΟ, τους συμμάχους και τα συμφέροντά του απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα».

Το υπουργείο Άμυνας και το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσαν τη ρωσική πρεσβεία να καταδικάσει το συμβάν.

Το MoD ανέφερε ότι οι τελευταίες αυτές αναχαιτίσεις εντάσσονται σε ένα πλαίσιο αυξημένης ρωσικής επιθετικότητας στην περιοχή, επισημαίνοντας πρόσφατη δραστηριότητα ρωσικών υποβρυχίων κοντά σε κρίσιμες βρετανικές υποθαλάσσιες υποδομές στη Βόρεια Θάλασσα.

Το περιστατικό θυμίζει παρόμοιο συμβάν τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν ένας «ανεξέλεγκτος» Ρώσος πιλότος επιχείρησε να καταρρίψει αεροσκάφος RAF Rivet Joint πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Τότε, ο Ρώσος πιλότος εκτόξευσε δύο πυραύλους, με τον πρώτο να αστοχεί και όχι να παρουσιάζει βλάβη, όπως είχε αρχικά υποστηριχθεί.

Η Ρωσία είχε αποδώσει το περιστατικό εκείνο σε «τεχνική δυσλειτουργία». Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας είχε αρχικά αποδεχθεί αυτή την εξήγηση, όμως αργότερα τρεις ανώτερες δυτικές αμυντικές πηγές δήλωσαν στο BBC ότι ο πιλότος είχε εκτοξεύσει τον πύραυλο έπειτα από ασαφή εντολή από ρωσικό επίγειο σταθμό.

Το RC-135W Rivet Joint της RAF επιχειρεί υπό τη Μοίρα Νο. 51 και συνήθως απογειώνεται από βάση στο Λίνκολνσαϊρ. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της RAF, τα αεροσκάφη αυτά χρησιμοποιούν προηγμένους αισθητήρες για την «υποκλοπή και ανάλυση σημάτων σε όλο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, παρέχοντας στρατηγικές και τακτικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο».



Πηγή: skai.gr

