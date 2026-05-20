Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) περιέγραψε με τον πλέον κυνικό τρόπο το δίλημμα στο οποίο καλείται να απαντήσει το Ιράν: ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά.

Ειδικότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν ουσιαστικά καταστραφεί και πως το μόνο ερώτημα πλέον είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν για να «τελειώσουν τη δουλειά» ή αν η Τεχεράνη θα υπογράψει συμφωνία.

«Όλα έχουν καταστραφεί. Το ναυτικό τους έχει καταστραφεί. Η αεροπορία τους έχει καταστραφεί. Σχεδόν τα πάντα. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα πάμε να το τελειώσουμε ή αν θα υπογράψουν ένα έγγραφο. Θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ σε ομιλία του στην τελετή αποφοίτησης της Ακαδημίας της Αμερικανικής Ακτοφυλακής.

Παράλληλα επανέλαβε ότι ενδέχεται να χρειαστεί νέο πλήγμα κατά του Ιράν, αν και έσπευσε να προσθέσει ότι «ίσως» τελικά να μην απαιτηθεί νέα επίθεση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική του για την αποτροπή του Ιράν από την απόκτησή τους τυγχάνει ευρείας στήριξης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σήμερα «η πιο ισχυρή και σεβαστή χώρα στον κόσμο», υποστηρίζοντας ότι ακόμη και το Ιράν πλέον «σέβεται» την Ουάσινγκτον.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε η πιο “καυτή” χώρα οπουδήποτε στον κόσμο, μας σέβονται παντού. Το είδατε αυτό πρόσφατα με την Κίνα, το είδατε στη Βενεζουέλα, το βλέπετε τώρα στο Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ.

«Ίσως να είμαι εδώ και το 2032»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε την Τετάρτη ανοιχτό το ενδεχόμενο τρίτης θητείας στον Λευκό Οίκο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ίσως να είμαι εδώ και το 2032».

Ο Τραμπ που έκανε το σχόλιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ακαδημία της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, αναφερόμενος στην αγορά παγοθραυστικών πλοίων από τη Φινλανδία, αποκάλυψε ότι τα πρώτα σκάφη θα παραδοθούν στις ΗΠΑ το 2028.

«Θα είμαι εδώ το 2028! Ίσως να είμαι εδώ και το 2032, δεν ξέρω, ίσως να είμαι», είπε, προκαλώντας χειροκροτήματα από το κοινό.



