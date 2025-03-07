Του Aaron Blake*

Οι Ρεπουμπλικανοί πρόεδροι αλλά και οι υποψήφιοι για την προεδρία ζητούσαν σχεδόν από την αρχή της σύστασής του, το 1980 τη διάλυση του υπουργείου Παιδείας. Στην πραγματικότητα όμως δεν κατάφεραν να το κάνουν διότι απαιτεί την υπογραφή (δηλαδή δικομματισμό) από το Κογκρέσο.

Θα ήταν εύκολο λοιπόν, να απορριφθεί το εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος έδωσε εντολή στην υπουργό Παιδείας, Λίντα ΜακΜάχον να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για να κλείσει το τμήμα. Φαίνεται επίσης πολύ πιθανό, όπως έγραψε πρόσφατα ο Νταν Μπαλζ, ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η μετατόπιση των αρμοδιοτήτων του τμήματος σε άλλους φορείς - χωρίς στην πραγματικότητα να επιτευχθεί ο μακροχρόνιος στόχος της απομάκρυνσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης από την εκπαίδευση.

Ο Τραμπ έχει λάβει επανειλημμένα μέτρα για να κλείσει τις κυβερνητικές υπηρεσίες με τρόπους που παραβαίνουν το νόμο. Στην πραγματικότητα όμως η πίεση που ασκεί συγκεκριμένα με το ζήτημα του υπουργείου Παιδείας θα μπορούσε να είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα παιχνίδια του.

Σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις που υπάρχουν υποδηλώνουν ότι ο αμερικανικός λαός είναι αντίθετος με αυτό. Φαίνεται δηλαδή πως είναι ένα από τα πιο αντιδημοφιλή πράγματα για τα οποία έχει πιέσει ο Τραμπ.

Μια δημοσκόπηση της Ipsos τον περασμένο μήνα έδειξε ότι οι Αμερικανοί αντιτάχθηκαν στις «προτάσεις διάλυσης του Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ» περίπου 2 προς 1 - 63% με 32%.

Οι Ρεπουμπλικάνοι υποστήριξαν την ιδέα με 41 μονάδες (70-29), αλλά οι ανεξάρτητοι αντιτάχθηκαν με 40 μονάδες (68-28).

Και το 2011, μια δημοσκόπηση του CNN έδειξε ότι οι Αμερικανοί αντιτίθενται στην εξάλειψη του τμήματος περίπου 3 προς 1, 74% προς 24%.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το πώς νιώθουν εκείνοι που είναι πιο παθιασμένοι με το ζήτημα. Η δημοσκόπηση της Ipsos έδειξε ότι περίπου τρεις φορές περισσότεροι Αμερικανοί αντιτάχθηκαν σθεναρά στην κατάργηση του Υπουργείου Παιδείας (45%) από ό,τι υποστήριξαν σθεναρά την ιδέα (16%). Πρόκειται για αρκετά εντυπωσιακό ποσοστό που υποδηλώνει ότι αυτό που θέλει ο αμερικανικός λαός απέχει πολύ από αυτό που θέλει η κυβέρνηση Τραμπ.

Τα ποσοστά αυτά εγείρουν τελικά το ερώτημα πόσο ρεαλιστικό είναι να επιτευχθεί το σχέδιο του Τραμπ.

Πολλές ενέργειες και προτάσεις της κυβέρνησης Τραμπ δεν έχουν λάβει καλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.

- Το 83% αντιτάχθηκε στο συγχωροχάρτι που έδωσε ο Τραμπ στους ταραξίες της 6ης Ιανουαρίου (Washington Post-Ipsos )

- Περίπου το 70% των Αμερικανών αντιτάχθηκε στην κίνηση της κυβέρνησης να μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής» ( Ipsos and Marquette University Law School )

- Το 70% ήταν αντίθετο με την κατάργηση της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (Ipsos )

- Το 62% σε μια δημοσκόπηση και το 74% σε μια άλλη αντιτάχθηκαν στο σχέδιο του Τραμπ να πάρει τον έλεγχο της Γάζας (Πανεπιστήμιο Κουίνιπιακ και Ipsos)

- Το 67% ήταν αντίθετο στο πάγωμα των κονδυλίων για τους φορείς δημόσιας υγείας (Ipsos)

- Έως και 65% ήταν αντίθετοι στην προσπάθεια κατάληψης της Διώρυγας του Παναμά (Marquette)

- Το 64% αντιτάχθηκε στους δασμούς του 25% σε αγαθά από τον Καναδά (Post-Ipsos)

- Το 60% σε μια δημοσκόπηση και το 64% σε μια άλλη ήταν αντίθετοι στην προσπάθεια να γίνει ο Καναδάς η 51η πολιτεία (Economist-YouGov και Reuters-Ipsos )

- Το 59% αντιτάχθηκε στους δασμούς του 25% σε αγαθά από το Μεξικό (Post-Ipsos)

- Το 58% και το 59% σε δύο δημοσκοπήσεις αντιτάχθηκαν στην κατάργηση της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (Ipsos και Washington Post-Ipsos)

- Το 58% ήταν αντίθετο στην απόλυση μεγάλου αριθμού κυβερνητικών εργαζομένων (Post-Ipsos)

Δεν είναι όλα αυτά που έχουν κάνει και προτείνει ο Τραμπ και η κυβέρνησή του. Είναι απλώς τα πιο αντιδημοφιλή πράγματα. Οι Αμερικανοί είναι πιο ομοιόμορφα διχασμένοι σε άλλες υπογεγραμμένες προτάσεις, όπως ο τερματισμός των πρωτοβουλιών για τη διαφορετικότητα, η δικαιοσύνη και η ένταξη (DEI), η διεξαγωγή μαζικών απελάσεων και η επιβολή δασμών στην Κίνα.

Αλλά είναι επίσης σαφές ότι πολλά από αυτά που κάνει ο Τραμπ δεν είναι αυτό που ζητάει ο αμερικανικός λαός. Και τα κάνει όλα αυτά παρά το γεγονός πως η ψηφοφόροι του δεν είναι και τόσο θερμοί με τις πράξεις του.

Ίσως αυτοί οι ψηφοφόροι μπορούν τελικά να πειστούν ότι πράγματα όπως η διάλυση του Υπουργείου Παιδείας είναι καλές ιδέες. Αλλά το σύνολο των στοιχείων υποδηλώνει ότι ένας όλο και πιο ανεμπόδιστος Τραμπ δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το τι πραγματικά θέλει το ευρύτερο κοινό.

*Ο Aaron Blake είναι ανώτερος πολιτικός ρεπόρτερ και γράφει για το The Fix. Κατάγεται από τη Μινεσότα, έχει επίσης γράψει για την πολιτική για την Minneapolis Star Tribune και την εφημερίδα The Hill

