Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη ότι θα επισκεφθεί προσεχώς τη Σαουδική Αραβία, μια χώρα με την οποία είπε ότι διατηρεί «εξαιρετικές σχέσεις», υπογραμμίζοντας πως το Ριάντ πρόκειται να κάνει μεγάλες επενδύσεις στις ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν αποκάλυψε συγκεκριμένη ημερομηνία για το ταξίδι του.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν σκοπεύει να ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία για να συναντήσει τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω. Θα πάω στη Σαουδική Αραβία».

Στις 12 Φεβρουαρίου, όταν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν, ο αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί σε μελλοντική συνάντηση με τον ρώσο ομόλογό του στη Σαουδική Αραβία. Μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί ημερομηνία για αυτήν τη συνάντηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε πως είχε πει στους Σαουδάραβες ότι θα επισκεπτόταν το βασίλειο «εάν επένδυαν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια σε αμερικανικές εταιρείες (…) σε διάστημα τεσσάρων ετών. Συμφώνησαν να το κάνουν, οπότε θα πάω εκεί».

«Έχω εξαιρετικές σχέσεις μαζί τους… Θα δαπανήσουν πολλά χρήματα σε αμερικανικές επιχειρήσεις για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού και πολλών άλλων», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Κατά την προηγούμενη θητεία του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία τον Μάιο του 2017, στο πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Πηγή: skai.gr

