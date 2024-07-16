Η Ρωσία ζήτησε από την Google να ξεμπλοκάρει πάνω από 200 ρωσικά κανάλια στο YouTube, η πρόσβαση στα οποία έχει ανασταλεί λόγω της «προπαγάνδας» του Κρεμλίνου, αναφέρει σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, εν μέσω τακτικών απειλών που στοχεύουν το YouTube.

Η ρωσική υπηρεσία εποπτείας επικοινωνιών, Roskomnadzor, έστειλε επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο της Google LLC, Σούνταρ Πιτσάι, ζητώντας «να ξεμπλοκάρει στο YouTube περισσότερα από 200 κανάλια μέσων ενημέρωσης, φορέων εξουσίας, αθλητικών συλλόγων και πολιτικών και καλλιτεχνικών προσωπικοτήτων που υποστήριξαν τις πολιτικές της Ρωσίας και των αρχών της», μετέδωσε το TASS.

Η υπηρεσία δεν διευκρινίζει αν αυτή η επιστολή συνοδεύτηκε από τελεσίγραφο ή απειλή αποκλεισμού του ιστότοπου στη Ρωσία.

Η Roskomnadzor δεν απάντησε σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου για σχόλιο.

Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ο αμερικανικός ψηφιακός γίγαντας και μια σειρά από άλλες εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπλόκαραν λογαριασμούς μέσων ενημέρωσης και προσωπικοτήτων που χρηματοδοτούνται από το ρωσικό κράτος και κατηγορούνται για παραπληροφόρηση ή προπαγάνδα.

Η ρωσική κυβέρνηση, η οποία συνεχίζει να μιλά για «ρωσοφοβία», έχει ενισχύσει σημαντικά τον έλεγχό της στο διαδίκτυο, απαγορεύοντας μια σειρά από ιστότοπους όπου επικριτές του Κρεμλίνου μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα, όπως το Facebook.

Ωστόσο, το YouTube - του οποίου το ρωσικό alter-ego, η πλατφόρμα Rutube, δεν είναι τόσο δημοφιλής - δεν έχει αποκλειστεί ποτέ. Φήμες για την απαγόρευσή του επανέρχονται τακτικά, ειδικά αφού τον Μάρτιο του 2022, η Roskomnadzor κατηγόρησε την Google και το YouTube για «τρομοκρατικές» δραστηριότητες.

Την Παρασκευή, η ρωσική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Rostelekom ανακοίνωσε την «χαμηλότερη ταχύτητα» στη διαδικτυακή πρόσβαση στο YouTube, επικαλούμενη τεχνικά προβλήματα, με την Google να μην παρέχει πλέον ενημερώσεις από τότε που η Ρωσία εξαπέλυσε την επίθεσή της στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

