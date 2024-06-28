Σοκ έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις συνεργάτη του Νάιτζελ Φάρατζ στη Βρετανία για τους μετανάστες, αναγκάζοντας τον ηγέτη του κόμματος Μεταρρύθμιση να τον απομακρύνει από την προεκλογική εκστρατεία.

«Απλά πυροβολήστε τους. Αυτό έκαναν οι Έλληνες… Το ξέρετε. Οι Έλληνες πυροβόλησαν ένα φορτίο… [με μετανάστες]» δήλωσε, ο Άντριου Πάρκερ, στέλεχος της προεκλογικής εκστρατείας του βρετανικού κόμματος Μεταρρύθμιση (Reform UL), προκαλώντας ακόμα και την αντίδραση του Νάιντζελ Φάρατζ.

Ο Άντριου Πάρκερ μαγνητοσκοπήθηκε κρυφά από το Channel 4 News στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος Μεταρρύθμιση στο Κλάκτον του Έσσεξ.

Ο Φάρατζ δήλωσε «απογοητευμένος» από τα σχόλια και ισχυρίστηκε ότι ο συγκεκριμένος συνεργάτης του απομακρύνθηκε από την τοπική εκστρατεία του κόμματός του.

Ο Πάρκερ συνέχισε επίσης προτείνοντας στους νεοσύλλεκτους του στρατού να κάνουν «πρακτική στόχων» σε μετανάστες που φτάνουν με μικρά σκάφη κατά μήκος της Μάγχης.

Μιλώντας σε έναν υποψήφιο ψηφοφόρο είπε: «Να στρατολογηθεί ο στρατός στο Ντόβερ. Φέρτε τους νέους νεοσύλλεκτους εκεί, ναι, με όπλα στην παραλία και να κάνουν πρακτική σε στόχους. Απλά πυροβολήστε τους».

Εξηγώντας τις πολιτικές του κόμματος Μεταρρύθμιση για την ποινική δικαιοσύνη, είπε ότι το κόμμα θα «επαναφέρει πίσω την κρεμάλα» και πρόσθεσε: «Οι αστυνομικοί μας θα είναι παραστρατιωτικοί, δεν θα είναι αστυνομικοί» και ότι το κόμμα πρέπει να «επαναφέρει πίσω την κρεμάλα.

Ο Φάρατζ εξέδωσε δήλωση την Πέμπτη το βράδυ, αποκηρύσσοντας τα σχόλια. Ωστόσο, το πρωί της Παρασκευής, αμφισβήτησε την ταυτότητα του άνδρα που κινηματογραφήθηκε από το Channel 4, λέγοντας ότι ίσως να επρόκειτο για ηθοποιό.

«Είμαι απογοητευμένος από τα αναφερόμενα σχόλια μιας χούφτας ανθρώπων που σχετίζονται με την τοπική μου εκστρατεία, ιδιαίτερα εκείνων που είναι εθελοντές. Δεν θα εργάζονται πλέον για την εκστρατεία», είπε.

«Τα φρικτά συναισθήματα που εκφράστηκαν από ορισμένους δεν έχουν καμία σχέση με τις δικές μου απόψεις, αυτές της συντριπτικής πλειοψηφίας των υποστηρικτών μας ή με την πολιτική της Μεταρρύθμισης για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε είναι κατακριτέα».



Πηγή: skai.gr

