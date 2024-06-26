Η κυβέρνηση Μπάιντεν εξετάζει σχέδιο για την άρση της de facto απαγόρευσης σε εταιρείες παροχής στρατιωτικού υλικού (contractors) να αναπτύσσονται στην Ουκρανία προκειμένου να βοηθήσουν τον στρατό της χώρας να διατηρήσει και να επισκευάσει οπλικά συστήματα που παρέχονται από τις ΗΠΑ, αναφέρει σε δημοσίευμά του το CNN.

Η αλλαγή θα σηματοδοτήσει άλλη μια σημαντική στροφή στην πολιτική της κυβέρνησης Μπάιντεν απέναντι στον πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς οι ΗΠΑ αναζητούν τρόπους να βοηθήσουν τον στρατό της Ουκρανίας.

Η πρόταση εξετάζεται από αξιωματούχους της διοίκησης και δεν έχει λάβει ακόμη τελική έγκριση από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, δήλωσαν αξιωματούχοι στο CNN.

«Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση και οποιαδήποτε συζήτηση γι' αυτό είναι πρόωρη», δήλωσε ωστόσο κυβερνητικός αξιωματούχος της διοίκησης. «Ο πρόεδρος είναι αποφασισμένος να μην στείλει αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία».

Μόλις εγκριθεί, η απόφαση πιθανότατα θα εφαρμοστεί φέτος, είπαν αξιωματούχοι, και θα επιτρέψει στο Πεντάγωνο να παρέχει συμβάσεις σε αμερικανικές εταιρείες για εργασία εντός της Ουκρανίας για πρώτη φορά από την εισβολή της Ρωσίας το 2022. Αξιωματούχοι είπαν ότι η κίνηση αυτή θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της συντήρησης και στην επισκευή οπλικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό.

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Μπάιντεν είχε αποφασίσει ότι όλοι οι Αμερικανοί, και ιδιαίτερα τα αμερικανικά στρατεύματα, να μείνουν μακριά από την ουκρανική πρώτη γραμμή. Ο Λευκός Οίκος είναι αποφασισμένος να περιορίσει τόσο τον κίνδυνο για τους Αμερικανούς όσο και την αντίληψη της Ρωσίας ότι ο στρατός των ΗΠΑ εμπλέκεται σε μάχες στο ουκρανικό έδαφος. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει προειδοποιήσει ρητά τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στην Ουκρανία από το 2022.

Ως αποτέλεσμα, ο στρατιωτικός εξοπλισμός που παρέχεται από τις ΗΠΑ που έχει υποστεί σημαντικές ζημιές στη μάχη έπρεπε να μεταφερθεί εκτός της χώρας στην Πολωνία, τη Ρουμανία ή άλλες χώρες του ΝΑΤΟ για επισκευές, μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Τα αμερικανικά στρατεύματα βοηθούν τους Ουκρανούς στη συντήρηση και την υλικοτεχνική υποστήριξη, αλλά μόνο από μακριά μέσω βίντεο ή τηλεφώνου, μια τακτική που έχει εγγενείς περιορισμούς, καθώς τα αμερικανικά στρατεύματα και οι εργολάβοι δεν μπορούν να εργαστούν απευθείας στα συστήματα .

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης άρχισαν να επανεξετάζουν σοβαρά αυτούς τους περιορισμούς τους τελευταίους μήνες, είπαν αξιωματούχοι, καθώς η Ρωσία συνεχίζει να σημειώνει κέρδη στο πεδίο της μάχης, ενώ η αμερικανική χρηματοδότηση καθυστέρησε στο Κογκρέσο. Το να επιτραπεί σε έμπειρους Αμερικανούς εργολάβους που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να έχουν παρουσία στην Ουκρανία σημαίνει ότι θα μπορούν να βοηθήσουν στην επιδιόρθωση κατεστραμμένου, υψηλής αξίας εξοπλισμού πολύ πιο γρήγορα, δήλωσαν αξιωματούχοι. Ένα προηγμένο σύστημα που αξιωματούχοι λένε ότι πιθανότατα θα απαιτεί τακτική συντήρηση είναι το μαχητικό αεροσκάφος F-16, το οποίο η Ουκρανία πρόκειται να παραλάβει αργότερα αυτό το έτος.

Οι εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για τις συμβάσεις θα πρέπει να παρουσιάσουν σχέδια που μετριάζουν τον κίνδυνο για τους υπαλλήλους τους, δήλωσε αξιωματούχος.

Οι συζητήσεις ακολουθούν μια σειρά αποφάσεων που έλαβαν οι ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες για να βοηθήσουν την Ουκρανία να νικήσει τη Ρωσία. Στα τέλη Μαΐου, ο Μπάιντεν έδωσε στην Ουκρανία την άδεια να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με την ουκρανική πόλη Χάρκοβο, με αμερικανικά όπλα, ένα ουκρανικό αίτημα που οι ΗΠΑ είχαν επανειλημμένα απορρίψει στο παρελθόν. Την περασμένη εβδομάδα, αυτή η πολιτική φάνηκε να αλλάζει για άλλη μια φορά, όταν ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν είπε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να αντεπιτεθεί οπουδήποτε κατά μήκος των συνόρων Ουκρανίας-Ρωσίας χρησιμοποιώντας αμερικανικά όπλα.

ΟΙ αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις συζητήσεις για την ανάπτυξη αναδόχων στην Ουκρανία τόνισαν ότι η αλλαγή πολιτικής δεν θα οδηγήσει σε συντριπτική παρουσία Αμερικανών εργολάβων εκεί όπως συνέβη στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Αντίθετα, πιθανότατα θα θα αφορά στην παρουσία μερικών δεκάδων έως μερικών εκατοντάδων εργολάβων.



