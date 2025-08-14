Κίνα: Ανακοίνωσε ότι «εκδίωξε» αμερικανικό πολεμικό πλοίο από τη Σινική Θάλασσα

Νέο ναυτικό επεισόδιο στη Σινική Θάλασσα. Ο κινεζικός στρατός ανακοίνωσε ότι «εκδίωξε» ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό από αμφισβητούμενα ύδατα στη Νότια Σινική Θάλασσα, σε μια κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ των δύο ισχυρότερων στρατών του κόσμου. Έως στιγμής οι ΗΠΑ δεν έχουν αντιδράσει.

Το αμερικανικό ναυτικό είχε αναπτύξει στην περιοχή το αντιτορπιλικό USS Higgins και ένα μικρότερο πολεμικό πλοίο, το USS Cincinnati, κοντά στον ύφαλο Σκάρμπορο, μια συστάδα από υφάλους και βραχονησίδες που βρίσκονται στη Νότια Σινική Θάλασσα. Η κυριότητά του είναι αντικείμενο διαμάχης μεταξύ της Κίνας και των Φιλιππίνων.

Σημειώνεται ότι προ ημερών κινεζικά πλοία συγκρούστηκαν ενώ καταδίωκαν σκάφος της ακτοφυλακής των Φιλιππίνων.

Αξιωματούχοι της ακτοφυλακής διένειμαν βοήθεια σε Φιλιππινέζους αλιείς στον Σκάρμπορο όταν η κινεζική ακτοφυλακή «εκτέλεσε έναν επικίνδυνο ελιγμό» που προκάλεσε «σημαντική ζημιά» στο μπροστινό κατάστρωμα του κινεζικού πολεμικού πλοίου, δήλωσε ο αρχιπλοίαρχος Τζέι Ταριέλα.

Το Πεκίνο επιβεβαίωσε το ναυτικό επεισόδιο, και κατηγόρησε τις Φιλιππίνες για «βίαια εισβολή» σε κινεζικά ύδατα.

