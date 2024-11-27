Ρωσία: «Θανατική ποινή» για τον oυκρανικό στρατό η περικοπή βοήθειας από τις ΗΠΑ

Ο αναπληρωτής πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε σήμερα ότι τυχόν απόφαση του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να περικόψει τη βοήθεια προς την Ουκρανία θα συνιστούσε «θανατική ποινή» για τον στρατό της χώρας, ενώ παράλληλα κατηγόρησε το Κίεβο ότι προσπαθεί να σύρει τις χώρες του ΝΑΤΟ σε μια ανοιχτή σύγκρουση με τη Ρωσία.

Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ο Ντμίτρι Πολιάνσκι κατηγόρησε την απερχόμενη αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι προσπαθεί μέσω της αυξανόμενης στήριξής της στην Ουκρανία «να δημιουργήσει έναν κυκεώνα, τόσο στη Ρωσία όσο και στη νέα ομάδα του Λευκού Οίκου».

Ο Πολιάνκσι είπε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τρομοκρατήθηκε με την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία τον Ιανουάριο και δικαιολογημένα. «Ακόμη και αν παραβλέψουμε την πρόβλεψη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα περικόψει τη στήριξη στην Ουκρανία, που για τον ουκρανικό στρατό θα ήταν ουσιαστικά θανατική ποινή, γίνεται ολοένα και σαφέστερο ότι ο ίδιος και η ομάδα του θα ζητήσουν να ελεγχθεί η βοήθεια που παρέχεται στο Κίεβο», πρόσθεσε.

Οι συνεργάτες του Τραμπ δεν ανταποκρίθηκαν σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο επί των δηλώσεων αυτών.

Τρεις πηγές είπαν νωρίτερα στο πρακτορείο Reuters ότι ο Τραμπ σκέφτεται να διορίσει ειδικό απεσταλμένο του για την Ουκρανία τον απόστρατο στρατηγό Κιθ Κέλογκ, ο οποίος του έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει το πάγωμα των γραμμών του μετώπου και τον εξαναγκασμό της Ουκρανίας και της Ρωσίας να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Πολιάνσκι σχολίασε ότι η Ρωσία έχει κατ’ επανάληψη προσφερθεί να διαπραγματευτεί αλλά η Ουκρανία και οι Δυτικοί υποστηρικτές της προτίμησαν την κλιμάκωση. Προειδοποίησε επίσης ότι η απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν και των Ευρωπαίων συμμάχων της να επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να πλήττει το ρωσικό έδαφος «έφερε τον κόσμο στο χείλος παγκόσμιας πυρηνικής σύρραξης».

«Κάθε κύμα κλιμάκωσης από τη Δύση θα απαντηθεί με αποφασιστικότητα. Θα είμαι ειλικρινής, πιστεύουμε ότι είναι δικαίωμά μας να χρησιμοποιούμε τα όπλα μας εναντίον των στρατιωτικών εγκαταστάσεων εκείνων των χωρών που επιτρέπουν τη χρήση όπλων εναντίον των εγκαταστάσεών μας», πρόσθεσε

Ο αναπληρωτής πρεσβευτής των ΗΠΑ Ρόμπερτ Γουντ είπε στην ίδια συνεδρίαση ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να παρέχει βοήθεια στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων και αντιαεροπορικών μέσων, ώστε να ενισχύει τις δυνατότητές της και να βρεθεί στην καλύτερη πιθανή θέση στο πεδίο της μάχης.

