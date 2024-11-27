Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δε δίστασε να πει από την πρώτη στιγμή πως ο εκλεκτός του Ίλον Μασκ σκεφτόταν να προχωρήσει σε μεγάλες περικοπές στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Στο άκουσμα αυτό πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι ένιωσαν την απειλή ότι θα μπορούσαν να χάσουν τη δουλειά τους. Τώρα όμως ο φόβος τους γίνεται ακόμα μεγαλύτερος αφού γίνονται προσωπικοί στόχοι του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μασκ αναδημοσίευσε δύο αναρτήσεις στο X που αποκάλυπταν τα ονόματα και τους τίτλους ανθρώπων που κατείχαν τέσσερις κυβερνητικές θέσεις που σχετίζονται με το κλίμα. Ο ίδιος μάλιστα περιέγραψε τις θέσεις τους ως «ψεύτικες δουλειές». Κάθε ανάρτηση έχει προβληθεί δεκάδες εκατομμύρια φορές με αποτέλεσμα τα πρόσωπα αυτά να έχουν στοχοποιηθεί και δεκάδες αρνητικά σχόλια να έχουν αναρτηθεί κάτω από κάθε δημοσίευση. Μία από τις γυναίκες που στοχοποιήθηκαν, διαγράφηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι υπάλληλοι που στοχοποιήθηκαν κατέχουν θέσεις σε διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, όπως το Υπουργείο Ενέργειας, το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, και το Υπουργείο Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης. Οι θέσεις τους σχετίζονται με την κλιματική δικαιοσύνη και την προώθηση βιώσιμων ενεργειακών λύσεων.

Αρκετοί ομοσπονδιακοί υπάλληλοι είπαν στο CNN ότι φοβούνται ότι η ζωή τους θα αλλάξει για πάντα καθώς ο Μασκ μετατρέπει τους αφανείς γραφειοκράτες σε δημόσιους στόχους. Άλλοι είπαν στο CNN ότι η απειλή να βρεθούν στο στόχαστρο του Μασκ θα μπορούσε ακόμη και να τους απομακρύνει εντελώς από τις δουλειές τους.

«Αυτές οι τακτικές έχουν στόχο να σπείρουν τον τρόμο και τον φόβο στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους», δήλωσε ο Έβερετ Κέλι, πρόεδρος της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Κυβερνητικών Υπαλλήλων, ο οποίος εκπροσωπεί περισσότερους από 800.000 από τα 2,3 εκατομμύρια ομοσπονδιακούς υπαλλήλους. «Σκοπός είναι να τους κάνει να φοβηθούν να μιλήσουν».

Αυτή δεν είναι όμως μια νέα τακτική του Μασκ, αφού στο παρελθόν έχει συχνά ξεχωρίσει άτομα που, όπως υποστηρίζει, έχουν κάνει λάθη ή έχουν εμποδίσει τον δρόμο του.

Πρώην ομοσπονδιακοί υπάλληλοι επισημαίνουν ότι η πίεση που προκαλείται από τέτοιες δημοσιεύσεις μπορεί να οδηγήσει σε παραιτήσεις, επιτυγχάνοντας έτσι έμμεσα τους στόχους μείωσης της γραφειοκρατίας που ο Μασκ και οι σύμβουλοι του Τραμπ υποστηρίζουν.

Η συμπεριφορά του Μασκ έχει δημιουργήσει έντονες ανησυχίες για το πώς η στοχοποίηση κυβερνητικών υπαλλήλων μπορεί να εξελιχθεί σε απειλή για τη δημοκρατική λειτουργία. Ορισμένοι από τους ειδικούς που ρωτήθηκαν από το CNN αρνήθηκαν να σχολιάσουν δημόσια, φοβούμενοι ότι μπορεί να γίνουν οι ίδιοι στόχοι.

Πηγή: skai.gr

