Ο Ζελένσκι συζήτησε με τον Ρούτε την ανάγκη ενίσχυσης της αντιαεροπορικής άμυνας

Επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είχε ο πρόεδρος της Ουκρανίας «σχετικά με τα αποτελέσματα της χθεσινής συνεδρίασης του Συμβουλίου Ουκρανίας-ΝΑΤΟ, που συγκλήθηκε ως απάντηση στη χρήση ενός νέου βαλλιστικού πυραύλου από τη Ρωσία», όπως αναφέρει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Συζητήσαμε την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα συστήματα που είναι ήδη διαθέσιμα στα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Τόνισα επίσης τη σημασία της πλήρους εφαρμογής των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, καθώς αυτές οι δεσμεύσεις είναι ζωτικής σημασίας για το ηθικό και την ανθεκτικότητα του λαού μας», προσέθεσε. Τέλος, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι η πρόσφατη έγκριση για πλήγματα μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών στρατιωτικών θέσεων ήταν αποτελεσματική, αλλά η συνεχής πίεση στη Ρωσία παραμένει ζωτικής σημασίας.

Πηγή: skai.gr

