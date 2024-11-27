Θα συνεχίσει την αντίσταση και θα σταθεί στο πλευρό των Παλαιστίνιων μαχητών, δήλωσε η Χεζμπολάχ, μια ημέρα μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Ήταν η πρώτη δήλωση του κέντρου επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ από τότε που ανακοινώθηκε η συμφωνία.

«Το κέντρο επιχειρήσεων της ισλαμικής αντίστασης επιβεβαιώνει ότι οι μαχητές της σε όλους τους στρατιωτικούς κλάδους θα παραμείνουν πλήρως εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν τις φιλοδοξίες και τις επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού», ανέφερε η οργάνωση.

Σε περίπτωση παραβίασης οι IDF θα απαντήσουν με πυρά

Εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού, ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι σε συνέντευξη Τύπου είπε ότι οποιαδήποτε παραβίαση από τη Χεζμπολάχ της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός «θα απαντηθεί με πυρά».

«Η αποστολή των IDF είναι να επιβάλει την τήρηση συμφωνίας. Οι IDF είναι αποφασισμένοι και οποιαδήποτε παραβίαση θα απαντηθεί με πυρά», ανέφερε.

Ο Χαγκάρι δήλωσε ότι τα στρατεύματα του ισραηλινού στρατού εξακολουθούν να είναι τοποθετημένα στο νότιο Λίβανο «στα χωριά και τις περιοχές από τις οποίες θα υπάρξει σταδιακή αποχώρηση, σύμφωνα με τη συμφωνία».

«Τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζουν να πετούν πάνω από τον ουρανό του Λιβάνου, συλλέγοντας πληροφορίες και είναι έτοιμα να επιχειρήσουν όπου χρειαστεί», προσέθεσε.

Ο Χαγκάρι είπε ότι τις επόμενες εβδομάδες, ο Ισραηλινός Στρατός θα «διαμορφώσει» την άμυνά του στα βόρεια σύνορα και «θα εφαρμόσει μαθήματα που πήρε από το παρελθόν».

Σταδιακή εφαρμογή της συμφωνίας για εκεχειρία - Μην επιστρέψετε ακόμα

Σήμερα, συνέχισε ότι τα στρατεύματα του IDF εργάστηκαν για την επιβολή της συμφωνίας. Οι στρατιώτες «εντόπισαν υπόπτους που πλησίασαν τις απαγορευμένες ζώνες, τους συνέλαβαν και πυροβόλησαν προειδοποιητικά. Σκοτώσαμε επίσης τρομοκράτες σήμερα».

Ο Χαγκάρι έδειξε έναν χάρτη περιοχών στο νότιο Λίβανο που είναι επί του παρόντος εκτός ορίων για Λιβανέζους αμάχους εν μέσω της σταδιακής παράδοσης στις λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

«Είμαστε σταθμευμένοι και επιχειρούμε σε αυτήν την περιοχή. Οι ένοπλοι πράκτορες στην περιοχή που σημειώνεται στον χάρτη αποτελεί παραβίαση [της εκεχειρίας] και κάθε ένοπλος πράκτορας θα εξαλειφθεί ή θα τεθεί υπό κράτηση», λέει.

Απευθυνόμενος στους λιβανέζους αμάχους, ο Χαγκάρι είπε: «Όπως είδατε σε όλο τον πόλεμο, κάνουμε αυτό που λέμε. Για την ασφάλειά σας, σας καλούμε να μην πλησιάσετε την περιοχή όπου βρίσκονται οι δυνάμεις μας. Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός χτίζεται με σταδιακό τρόπο και θα ενημερώσουμε όταν μπορέσετε να επιστρέψετε».

Επεσήμανε ότι κατά τη διάρκεια ολόκληρης της σύγκρουσης, πάνω από 12.500 τοποθεσίες της Χεζμπολάχ στον Λίβανο χτυπήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 360 στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Η Χεζμπολάχ είναι ένα στρατηγικό ιρανικό πλεονέκτημα, στο οποίο η ιρανική ηγεσία επένδυσε πολλούς πόρους, χρήματα, όπλα και προσωπικό όλα αυτά τα χρόνια. Η ηγεσία του Ιράν έχει χάσει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα δίπλα στα σύνορά μας», έκλεισε ο Χαγκάρι.

Πηγή: skai.gr

