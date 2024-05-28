Πλοίο δέχθηκε επίθεση με πυραύλους ανοικτά της Υεμένης, όπου οι αντάρτες Χούθι πληθαίνουν τις επιθέσεις εναντίον της εμπορικής ναυτιλίας, ανακοίνωσε την Τρίτη η βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey.

Το πλοίο έγινε στόχος τριών πυραύλων καθώς έπλεε σε απόσταση 54 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης και εξέπεμψε σήμα κινδύνου, καθώς το αμπάρι έχει υποστεί ζημιές και έχει αρχίσει να βάζει νερά.

Σύμφωνα με το σήμα κινδύνου, το πλοίο έχει πάρει κλίση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ambrey.

Πηγή: skai.gr

