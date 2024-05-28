Λογαριασμός
Εμπορικό πλοίο δέχθηκε επίθεση με πυραύλους ανοικτά της Υεμένης, εξέπεμψε SOS και έχει πάρει κλίση

Το πλοίο έγινε στόχος τριών πυραύλων καθώς έπλεε σε απόσταση 54 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης

Tanker

Πλοίο δέχθηκε επίθεση με πυραύλους ανοικτά της Υεμένης, όπου οι αντάρτες Χούθι πληθαίνουν τις επιθέσεις εναντίον της εμπορικής ναυτιλίας, ανακοίνωσε την Τρίτη η βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey.

Το πλοίο έγινε στόχος τριών πυραύλων καθώς έπλεε σε απόσταση 54 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης και εξέπεμψε σήμα κινδύνου, καθώς το αμπάρι έχει υποστεί ζημιές και έχει αρχίσει να βάζει νερά.

Σύμφωνα με το σήμα κινδύνου, το πλοίο έχει πάρει κλίση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ambrey.

TAGS: Χούθι Υεμένη Ερυθρά Θάλασσα
