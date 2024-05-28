Μοιάζει με δυστοπική ταινία επιστημονικής φαντασίας αλλά είναι απλώς η τελευταία «λέξη» της ρομποτικής στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατων στρατιωτικών ασκήσεων με την Καμπότζη, ο στρατός της Κίνας παρουσίασε ένα σκυλί ρομπότ, με ένα αυτόματο τουφέκι τοποθετημένο στην πλάτη του, μετατρέποντας ουσιαστικά τον καλύτερο (ηλεκτρονικό) φίλο του ανθρώπου σε μια δολοφονική μηχανή.

Σε ένα δίλεπτο βίντεο που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της άσκησης «Golden Dragon 2024» το σκυλί ρομπότ περπατά, χοροπηδάει, ξαπλώνει και οπισθοχωρεί, υπό τον έλεγχο ενός τηλεχειριστή.

Επίσης, σε μια άσκηση προσομοίωσης το ρομπότ – σκύλος πυροβολεί ενώ οδηγεί μια μονάδα πεζικού σε ένα κτίριο.

Ο ρομποτικός σκύλος μπορεί να ενταχθεί σε επιχειρήσεις μέσα σε κατοικημένες περιοχές, αντικαθιστώντας ουσιαστικά τους στρατιώτες ή τα μέλη των ειδικών δυνάμεων σε επικίνδυνες αποστολές αναγνώρισης, εντοπισμού και εξουδετέρωσης του εχθρού.

Με πληροφορίες από CNN

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.