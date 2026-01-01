Η CIA εκτιμά ότι η Ουκρανία δεν είχε ως στόχο την κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, στην πρόσφατη επίθεση με drone στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Η εκτίμηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό που είχε διατυπώσει ο Ρώσος ηγέτης σε τηλεφωνική συνομιλία του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τη Δευτέρα.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε τον Τραμπ την Τετάρτη, σύμφωνα με το CNN που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η Ρωσία είχε δημοσιοποιήσει βίντεο, σύμφωνα με το οποίο η Ουκρανία προσπάθησε να χτυπήσει την κατοικία του Πούτιν τη Δευτέρα.

O Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν του το είχε αναφέρει στο τηλέφωνο και δήλωσε προβληματισμένος, ενώ φαινόταν να πιστεύει όλα όσα του είπε ο Ρώσος ηγέτης, παρόλο που η Ουκρανία αρνήθηκε σθεναρά ότι βρισκόταν πίσω από οποιαδήποτε τέτοια επίθεση.

«Δεν μου αρέσει. Δεν είναι καλό» είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «θύμωσε πολύ».

Παραδέχτηκε ότι ήταν «πιθανό» η κατηγορία να είναι ψευδής και να μην είχε συμβεί τέτοια επίθεση, αλλά πρόσθεσε: «Όμως ο Πρόεδρος Πούτιν μου είπε σήμερα το πρωί ότι συνέβη».

Πηγές ανέφεραν ότι ο Ράτκλιφ ενημέρωσε αργότερα τον Τραμπ ότι η CIA δεν πίστευε ότι ήταν αλήθεια. Και την Τετάρτη, ο Τραμπ φάνηκε να υιοθετεί μια πιο σκεπτικιστική στάση, δημοσιεύοντας άρθρο της New York Post στο Truth Social, με τον τίτλο «Η αλαζονεία του Πούτιν δείχνει ότι η Ρωσία είναι αυτή που εμποδίζει την ειρήνη».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι 91 drones εκτοξεύθηκαν από τη βόρεια Ουκρανία εναντίον της κατοικίας του Πούτιν κοντά στο Βαλντάι, στην περιοχή Nόβγκοροντ της βορειοδυτικής Ρωσίας.

Περισσότερα από τα μισά είχαν αναχαιτιστεί σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων, ανέφερε το υπουργείο, χωρίς να διευκρινίσει πώς γνώριζε ότι προορίζονταν για το Βαλντάι. Τα υπόλοιπα είχαν αναχαιτιστεί πάνω από το Νόβγκοροντ μεταξύ 3 π.μ. και 8:30 π.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα, σύμφωνα με το υπουργείο.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.