Καναδάς: Χάος με τις πυρκαγιές, σε πύρινο κλοιό αγωγός πετρελαίου 

Χάος με τις πυρκαγιές στον Καναδά. Δασική πυρκαγιά έφθασε χθες Τετάρτη στην πόλη Τζάσπερ, καθώς οι επαρχίες Αλμπέρτα και Βρετανική Κολομβία, στον δυτικό Καναδά, έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με πύρινη λαίλαπα —εκατοντάδες εστίες φωτιάς που χαρακτηρίζονται ακόμη ανεξέλεγκτες— και πυροσβέστες δίνουν δραματική μάχη για να σώσουν υποδομές στρατηγικής σημασίας από τις φλόγες, ιδίως αγωγό πετρελαίου, σύμφωνα με τις αρχές.

The Shetland Creek Fire is now 50,000 acres and has consumed a total of 20 structures, including 6 primary homes. The fire is burning in the Venables Valley area of British Columbia. #canada #wildfire

A large swath of dry lightning came across BC and Alberta starting new fires… pic.twitter.com/fWOrw4lG4G