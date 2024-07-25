Καναδάς: Χάος με τις πυρκαγιές, σε πύρινο κλοιό αγωγός πετρελαίου 

Χάος με τις πυρκαγιές στον Καναδά. Δασική πυρκαγιά έφθασε χθες Τετάρτη στην πόλη Τζάσπερ, καθώς οι επαρχίες Αλμπέρτα και Βρετανική Κολομβία, στον δυτικό Καναδά, έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με πύρινη λαίλαπα —εκατοντάδες εστίες φωτιάς που χαρακτηρίζονται ακόμη ανεξέλεγκτες— και πυροσβέστες δίνουν δραματική μάχη για να σώσουν υποδομές στρατηγικής σημασίας από τις φλόγες, ιδίως αγωγό πετρελαίου, σύμφωνα με τις αρχές.
The Shetland Creek Fire is now 50,000 acres and has consumed a total of 20 structures, including 6 primary homes. The fire is burning in the Venables Valley area of British Columbia. #canada #wildfire
A large swath of dry lightning came across BC and Alberta starting new fires… pic.twitter.com/fWOrw4lG4G— The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) July 23, 2024
Οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές έχουν φθάσει τις 433 στη Βρετανική Κολομβία και τις 176 στην Αλμπέρτα• πάνω από δέκα μαίνονται στην περιοχή του Φορτ Μακμέρι, κόμβο παραγωγής πετρελαίου από ασφαλτική άμμο.
An extreme wildfire near Jasper National Park in Alberta, Canada, has forced the evacuation of approximately 4,700 residents and visitors.— Mike Hudema (@MikeHudema) July 24, 2024
This is the road we are driving on.
It's time to change course. #ActOnClimate#climate #energy #go100re pic.twitter.com/Y2GWnGthaJ
Ο Trans Mountain Pipeline, που μπορεί να μεταφέρει ως και 890.000 βαρέλια πετρελαίου από το Έντμοντον στο Βανκούβερ, διασχίζει εθνικό πάρκο στα καναδικά Βραχώδη Όρη, κοντά στην Τζάσπερ, από όπου αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα 25.000 άνθρωποι από τη Δευτέρα.
The wildfire has reached Jasper and Parks Canada has confirmed multiple structures in the mountain town are impacted. Sources have confirmed to Global News Maligne Lodge is one of the buildings on fire. @LisaMacGregor has this update from the national park. #yeg #Jasper #Abfire pic.twitter.com/rKqOTGTMNJ— Global Edmonton (@GlobalEdmonton) July 25, 2024
Οι πυροσβέστες «εργάζονται για να περισώσουν όσα περισσότερα κτίρια είναι δυνατόν και να προστατεύσουν υποδομής κρίσιμης σημασίας, όπως εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων, τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις (και) τον Trans Mountain Pipeline», ανέφερε η υπηρεσία εθνικών πάρκων του Καναδά μέσω Facebook.
Η ραγδαία επιδείνωση της ποιότητας του αέρα ανάγκασε πολίτες και πυροσβέστες που δεν διέθεταν αναπνευστήρες να απομακρυνθούν εσπευσμένα από την πόλη Χίντον, σε απόσταση περίπου 100 χλμ., πρόσθεσε η υπηρεσία.
Πάντως οι αρχές ανέμεναν βροχές κατά τόπους μέσα στις επόμενες ώρες, κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει ανάσα στους πυροσβέστες.
Canada needs war time like response to our wildfires.— Kirk Lubimov (@KirkLubimov) July 25, 2024
We need to spend billions right now and get water bombers from anywhere around the world we can and get our own companies to start building them asap.
We need to take our forest management seriously instead of chopping old… pic.twitter.com/UTmVHXl5EA
Numerous large wildfires rage tonight across Western Canada.— CIRA (@CIRA_CSU) July 24, 2024
The fires are producing enormous smoke plumes that continue to fill North American skies. pic.twitter.com/To9lIyKrYk
Dozens of wildfires — including four so-called megafires — are burning in the West.— CBS Mornings (@CBSMornings) July 24, 2024
The early and intense fire season is already impacting air quality across Canada, where at least 50 fires are burning. https://t.co/hWjuAiETd2 pic.twitter.com/URY2kZv5il
Gonna take a second to acknowledge the dedicated journalists out here covering #Jasper wildfires. CityNews, CBC, Radio Canada, Global, CTV all helping each other, working long hours in rough conditions, hanging in late now to provide an essential service. #abfire #yeg pic.twitter.com/MSvdH1WVpj— Sean Amato (@JSJamato) July 25, 2024
