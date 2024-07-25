Λογαριασμός
Χάος με τις πυρκαγιές στον Καναδά - Σε πύρινο κλοιό αγωγός πετρελαίου, δραματική μάχη των πυροσβεστών - Βίντεο, φωτό

Οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές έχουν φθάσει τις 433 στη Βρετανική Κολομβία και τις 176 στην Αλμπέρτα• πάνω από δέκα μαίνονται στην περιοχή του Φορτ Μακμέρι, κόμβο παραγωγής πετρελαίου από ασφαλτική άμμο

Καναδάς: Χάος με τις πυρκαγιές, σε πύρινο κλοιό αγωγός πετρελαίου 

Χάος με τις πυρκαγιές στον Καναδά. Δασική πυρκαγιά έφθασε χθες Τετάρτη στην πόλη Τζάσπερ, καθώς οι επαρχίες Αλμπέρτα και Βρετανική Κολομβία, στον δυτικό Καναδά, έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με πύρινη λαίλαπα —εκατοντάδες εστίες φωτιάς που χαρακτηρίζονται ακόμη ανεξέλεγκτες— και πυροσβέστες δίνουν δραματική μάχη για να σώσουν υποδομές στρατηγικής σημασίας από τις φλόγες, ιδίως αγωγό πετρελαίου, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές έχουν φθάσει τις 433 στη Βρετανική Κολομβία και τις 176 στην Αλμπέρτα• πάνω από δέκα μαίνονται στην περιοχή του Φορτ Μακμέρι, κόμβο παραγωγής πετρελαίου από ασφαλτική άμμο.

Ο Trans Mountain Pipeline, που μπορεί να μεταφέρει ως και 890.000 βαρέλια πετρελαίου από το Έντμοντον στο Βανκούβερ, διασχίζει εθνικό πάρκο στα καναδικά Βραχώδη Όρη, κοντά στην Τζάσπερ, από όπου αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα 25.000 άνθρωποι από τη Δευτέρα.

Οι πυροσβέστες «εργάζονται για να περισώσουν όσα περισσότερα κτίρια είναι δυνατόν και να προστατεύσουν υποδομής κρίσιμης σημασίας, όπως εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων, τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις (και) τον Trans Mountain Pipeline», ανέφερε η υπηρεσία εθνικών πάρκων του Καναδά μέσω Facebook.

Η ραγδαία επιδείνωση της ποιότητας του αέρα ανάγκασε πολίτες και πυροσβέστες που δεν διέθεταν αναπνευστήρες να απομακρυνθούν εσπευσμένα από την πόλη Χίντον, σε απόσταση περίπου 100 χλμ., πρόσθεσε η υπηρεσία.

Πάντως οι αρχές ανέμεναν βροχές κατά τόπους μέσα στις επόμενες ώρες, κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει ανάσα στους πυροσβέστες.
 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

