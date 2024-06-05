Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε την Τετάρτη έναν 26χρονο Ρωσοουκρανό ο οποίος υπέστη σοβαρά τραύματα όταν εξερράγησαν εκρηκτικά που είχε στην κατοχή του, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείο στα βόρεια του Παρισιού, ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στο γραφείο της αντιτρομοκρατικής εισαγγελίας PNAT.

Ο άνδρας αυτός «υπέστη σοβαρά εγκαύματα μετά από έκρηξη» τη Δευτέρα, διευκρίνισε αυτή η πηγή.

Από την έρευνα που ακολούθησε στο δωμάτιο εντοπίστηκαν υλικά για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.

Η πηγή είπε ότι η PNAT, που συνεργάζεται με τη γαλλική υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών, διενεργεί προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του άνδρα ο οποίος θεωρείται ύποπτος για συμμετοχή σε τρομοκρατική συνωμοσία.

Ούτε η πρεσβεία της Ουκρανίας, ούτε η πρεσβεία της Ρωσίας στο Παρίσι ανταποκρίθηκαν σε αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Το αεροδρόμιο CDG, που βρίσκεται κοντά στο ξενοδοχείο όπου συνελήφθη ο 26χρονος, είπε ότι δεν επηρεάστηκε η λειτουργία του.

Η Γαλλία έχει τεθεί σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού καθώς απομένουν λιγότερο από δύο μήνες μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Τον περασμένο μήνα οι υπηρεσίες ασφαλείας ανέφεραν ότι απέτρεψαν την πρώτη απόπειρα επίθεσης στους Αγώνες, με τη σύλληψη ενός 18χρονου Τσετσένου ο οποίος σχεδίαζε επίθεση αυτοκτονίας στο γήπεδο της Σεντ-Ετιέν

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

