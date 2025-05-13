Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας: «Πραγματική απειλεί μια επίθεση σε μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ»

«Μια επίθεση σε μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, το 2030 ή και νωρίτερα, αποτελεί μια πολύ πραγματική απειλή» προειδοποιεί στο μεταξύ σε συνέντευξή του, ο Ευρωπαίο Επίτροπος Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους.

Η προστασία από τη Ρωσία έχει γίνει πρακτική αναγκαιότητα: Ο Κουμπίλιους είναι μεταξύ εκείνων που πιστεύουν ότι μια μελλοντική επίθεση του Πούτιν στην ΕΕ αποτελεί μια πολύ πραγματική απειλή.

Ο Κουμπίλιους πιστεύει ότι η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ είναι ένα βασικό στοιχείο για την οικοδόμηση ενός αυτοδύναμου ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας, ανεξάρτητα από τη μορφή που μπορεί τελικά να πάρει.

Ως αποτέλεσμα, τα ευρωπαϊκά κράτη ετοιμάζονται να παράσχουν περισσότερα όπλα στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, ενισχύοντας τόσο την αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας όσο και τη δική τους, και είναι προετοιμασμένα για δραματικές εξελίξεις. Ο επίτροπος μίλησε στην European Pravda για όλα αυτά σε συνέντευξή του κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο.

​​​​​Άντριους Κουμπίλιους/ EU

«Η Ρωσία έχει μεταβεί σε μια πολεμική οικονομία»

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Γερμανίας, της Δανίας και άλλων κρατών λένε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να μας επιτεθεί (ή, όπως το αποκαλούν κάποιοι, «να δοκιμάσει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ») πριν από το 2030, δηλώνει ο λιθουανικής υπηκοότητας Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε να συμβεί ακόμη νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών ετών προειδοποιεί. Και ο λόγος είναι ότι η Ρωσία θα έχει την ικανότητα να εξαπολύσει επίθεση επειδή έχει μεταβεί σε μια πολεμική οικονομία με μαζική παραγωγή, και το πιο σημαντικό, η οικονομία της δεν θα μπορεί να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς.

«Αυτό σημαίνει ότι εάν επιτευχθεί ειρήνη ή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, θα συνεχίσουν να παράγουν και να αποθηκεύουν ποσότητες όπλων που τελικά θα τους επιτρέψουν να ξεκινήσουν μια νέα επιθετική ενέργεια» επισημαίνει.

Όπως διευκρινίζει ο Κουμπίλιους, φυσικά, η ειρήνη για την Ουκρανία είναι πολύ σημαντική και την υποστηρίζουμε όσο μπορούμε. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ ρεαλιστές ότι η ειρήνη στην Ουκρανία δεν σημαίνει ότι η Ρωσία θα σταματήσει να σχεδιάζει τις επόμενες επιθετικές της ενέργειες.

Θεωρούμε ένα πολύ ρεαλιστικό σενάριο μια νέα επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, ή ίσως εναντίον κρατών μελών της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ ξεκαθαρίζει, ερωτηθείς σχετικά.

Όταν όμως παρουσιάσαμε τις προτάσεις για την ReArm Europe στο Συμβούλιο της ΕΕ, ολόκληρο το Συμβούλιο τις υποστήριξε, ακόμη και χώρες που είναι γνωστές για το βέτο που άσκησαν στην υποστήριξη της Ουκρανίας (σ.σ Ουγγαρία) - ψήφισαν επίσης υπέρ της αύξησης των αμυντικών δαπανών, τονίζει.



«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι όχι μόνο για τους πολέμους του σήμερα, αλλά και για τους πολέμους του αύριο. Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη να αμυνθεί» αναφέρει ακόμα ο επίτροπος.

Πηγή: skai.gr

