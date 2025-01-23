Ουκρανία: Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες σε βάρος στρατιώτη που λιποτάκτησε

Ουκρανικό δικαστήριο έβαλε στο αρχείο τις κατηγορίες σε βάρος ενός στρατιώτη ο οποίος λιποτάκτησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας επειδή δεν υπάρχει χρονικό όριο για όσους υπηρετούν στο μέτωπο, μετέδωσαν σήμερα τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σέρχιι Γκνετζίλοφ, 24 ετών, ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο, με ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ότι εγκαταλείπει την 56η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού, συγκρίνοντας την επ’ αόριστον στρατιωτική θητεία του με «δουλεία».

Στη συνέχεια συνελήφθη για λιποταξία. Το δικαστήριο της πόλης Ντνίπρο απέσυρε σήμερα τις κατηγορίες και ο Γκνετζίλοφ θα επιστρέψει σύντομα στη μονάδα του, μετέδωσε το πρακτορείο UNN, επικαλούμενο τη συνήγορό του, Αναστασία Μπουρκόφσκα.

Δεκάδες χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες πολεμούν ακατάπαυστα μετά τη ρωσική εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022, ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις στη χώρα. Ο Γκνετζίλοφ εντάχθηκε στον στρατό το 2019, έχοντας υπογράψει τριετή σύμβαση. Όμως, όπως χιλιάδες άλλοι, η σύμβασή του παρατάθηκε επ’ αόριστον, αφού επιβλήθηκε στρατιωτικός νόμος στη χώρα.

Στο αιχμηρό μήνυμά του, τον Σεπτέμβριο, ο στρατιώτης δήλωνε ότι θα απέχει από τις μάχες και ότι οι συνάδελφοί του, που υποφέρουν εδώ και πολύ καιρό, χρειάζονται μια ανάπαυλα, και ότι αυτό είναι «θέμα εθνικής ασφάλειας».

Πέρυσι, Ουκρανοί βουλευτές πρότειναν να χορηγείται αναβολή θητείας στους στρατιώτες που υπηρετούν εδώ και καιρό, όμως το σχέδιο αυτό δεν υλοποιήθηκε, καθώς δεν υπήρχαν επαρκείς δυνάμεις στο μέτωπο. Η Ουκρανή ακτιβίστρια Γιαρίνα Σορνογκούζ χαιρέτισε την απόφαση του Δικαστηρίου για τον Γκνετζίλοφ, τονίζοντας ότι δεν είναι τώρα η ώρα για «δίκες παραδειγματισμού» εναντίον των στρατιωτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

