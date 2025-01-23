Ισραηλινός Μόνιμος Αντιπρόσωπος στα ΗΕ: Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι φίλος

Για τη συνάντηση του με τον νέο υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τη νέα Mόνιμη Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Ελίζ Στεφάνικ μίλησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν.

Ο κ. Ντανόν συναντήθηκε με τον Μάρκο Ρούμπιο και την Ελίζ Στεφάνικ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον για να παρακολουθήσει την τελετή ορκωμοσίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τους οποίους συζήτησε για το μέλλον της Γάζας, τις τρέχουσες εξελίξεις στον Λίβανο, στη Συρία, την Υεμένη, αλλά και για την αντιμετώπιση της απειλής του Ιράν.

Ο κ. Ντανόν ανέφερε ότι ο κ. Ρούμπιο και η κ. Στεφάνικ ήταν καλά ενημερωμένοι για όλα τα θέματα που απασχολούν το Ισραήλ.

"Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είναι μεγάλος φίλος του Ισραήλ και γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή", δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Ντάνι Ντανόν.

"Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά μαζί του και με το υπόλοιπο υπουργικό συμβούλιο του προέδρου Τραμπ για την ενίσχυση του αιώνιου δεσμού μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών και για να κάνουμε τη Μέση Ανατολή ένα ασφαλέστερο μέρος", πρόσθεσε ο κ. Ντανόν.

Ο Ισραηλινός Μόνιμος Αντιπρόσωπος τόνισε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι για να συμβεί αυτό "πρέπει να αντιμετωπιστεί η απειλή του ισλαμικού καθεστώτος στο Ιράν".

"Ανυπομονούμε επίσης να συνεργαστούμε στενά με την νέα πρέσβη των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, την κ. Ελίζ Στεφάνικ, η οποία έχει αποδειχθεί σταθερή σύμμαχος του Ισραήλ και του εβραϊκού λαού. Έδειξε την ηθική της διαύγεια και την ισχυρή δέσμευσή της στη δικαιοσύνη και την αλήθεια, όταν έθεσε τους προέδρους των πανεπιστημίων των ΗΠΑ προ των ευθυνών τους για τον αντισημιτισμό - και ανυπομονούμε να κάνει το ίδιο και ως πρέσβης στον ΟΗΕ, όπου η δαιμονοποίηση και οι διαστρεβλώσεις για το Ισραήλ είναι εκτός ελέγχου", σημείωσε.

Ανυπομονούμε, ανέφερε ο Ισραηλινός πρέσβης, να συνεργαστούμε με την πρέσβη Στεφάνικ για την αποκάλυψη των υπηρεσιών του ΟΗΕ που επιδιώκουν να προωθήσουν την τρομοκρατία έναντι της ειρήνης, όπως η UNRWA.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ισραηλινές πηγές, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Ελίζ Στεφάνικ και ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι προγραμματίζουν κοινή επίσκεψη στο Ισραήλ για να συζητήσουν δια ζώσης τα επόμενα βήματα μετά τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

