Ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στη ρωσική περιοχή του Βόλγα, στο Νίζνι Νόβγκοροντ. Το αεροσκάφος Su-34 συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλήρωμα δεν κατάφερε να θέσει σε λειτουργία το σύστημα προσγείωσης το οποίο υπέστη βλάβη.

Στη συνέχεια το πλήρωμα οδήγησε το μαχητικό αεροσκάφος σε μια ακατοίκητη περιοχή ενώ οι πιλότοι έθεσαν σε λειτουργία το αυτόματο σύστημα εκτίναξης. Οι δύο πιλότοι είναι σώοι, ενώ το υπουργείο άμυνας ανέφερε ότι δεν προκλήθηκαν ζημιές επί του εδάφους.

Το Sukhoi Su-34 είναι ένα σύγχρονο διθέσιο μαχητικό βομβαρδιστικό. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις το έθεσαν σε υπηρεσία πριν από 10 και πλέον χρόνια.

Το Su-34 μπορεί να μεταφέρει πυραύλους κρουζ και να ρίχνει βόμβες ολίσθησης. Αυτό το καθιστά σημαντικό στοιχείο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Μόλις στα τέλη της περασμένης εβδομάδας έγινε γνωστό ότι η Ουκρανία κατάφερε να καταστρέψει δύο τέτοια μαχητικά αεροσκάφη σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στην περιοχή του Βόλγκογκραντ και να προκαλέσει ζημιές σε άλλα δύο.

Πηγή: dpa, ΑΠΕ - ΜΠΕ

