Ένας πρεσβευτής από το Αφγανιστάν έφτασε σήμερα στη Ρωσία, για πρώτη φορά αφότου επέστρεψαν στην εξουσία οι Ταλιμπάν, το 2021, γεγονός που επιβεβαιώνει την προσέγγιση της Μόσχας με την Καμπούλ.

Ανώνυμες πηγές είπαν στα πρακτορείο RIA Novosti και TASS ότι ο πρεσβευτής Γκιουλ Χάσαν έφτασε στη ρωσική πρωτεύουσα και θα αναλάβει σύντομα τα καθήκοντά του. Η πρεσβεία, με την οποία επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, ανέφερε ότι ο διπλωμάτης επρόκειτο να αφιχθεί σήμερα στη Μόσχα, αλλά δεν επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται ήδη εκεί.

Ο προηγούμενος πρεσβευτής, ο Σαΐν Ταγέμπ Τζαουάντ, που είχε διοριστεί πριν αναλάβουν την εξουσία οι Ταλιμπάν, παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι τον Απρίλιο του 2022. Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από έναν επιτετραμμένο που όρισαν οι Ταλιμπάν.

Τον Απρίλιο φέτος η Μόσχα ενέκρινε τον διορισμό πρεσβευτή των Ταλιμπάν, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ Ρωσίας και Αφγανιστάν. Είχε προηγηθεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ρωσίας με την οποία αφαιρέθηκαν οι Ταλιμπάν από τον κατάλογο των «τρομοκρατικών οργανώσεων», μια συμβολική αλλά σημαντική κίνηση.

Οι Ταλιμπάν μπήκαν στις 15 Αυγούστου 2021 στην Καμπούλ, μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης που στηριζόταν από τις ΗΠΑ. Ακολούθησε, λίγες ημέρες αργότερα, η πλήρης αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν. Έκτοτε, η Ρωσία προωθεί την εξομάλυνση των σχέσεών της με τη νέα κυβέρνηση, την οποία θεωρεί πιθανό οικονομικό εταίρο.

Οι Ταλιμπάν δεν έχουν αναγνωριστεί ως νόμιμη κυβέρνηση του Αφγανιστάν προς το παρόν από καμία χώρα, κυρίως λόγω της καταπάτησης των δικαιωμάτων των γυναικών.

Εκτός από τη Ρωσία, το Πακιστάν, η Κίνα, το Ιράν και οι περισσότερες χώρες της κεντρικής Ασίας διατηρούν κάποιες διπλωματικές σχέσεις με τους Ταλιμπάν.

Πηγή: skai.gr

